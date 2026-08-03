Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 3 agosto 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Merito, passione, altruismo e impegno: Cervia United lancia 10 borse di MERITO STUDIO/SPORT per il settore giovanile

Merito, passione, altruismo e impegno: Cervia United lancia 10 borse di MERITO STUDIO/SPORT per il settore giovanile

Per la stagione sportiva 2026/2027 il club, con il supporto di un generoso gruppo di sponsors, coprirà interamente la quota annuale di iscrizione di 10 giovani atleti, selezionati sulla base del comportamento, dei risultati scolastici e del talento sportivo
4 min

Cervia United A.S.D. presenta le Borse di Merito Studio/Sport Cervia United, una nuova iniziativa dedicata ai giovani del territorio che unisce sport, scuola e valori. Per la stagione sportiva 2026/2027 il club metterà a disposizione 10 Borse di Merito che coprono integralmente la quota annuale di iscrizione al settore giovanile.

Un investimento diretto e concreto sui ragazzi e sulle loro famiglie, pensato per premiare chi si distingue non soltanto per le qualità tecniche, ma anche per la serietà con cui affronta gli impegni scolastici e per il rispetto dimostrato verso compagni, allenatori e avversari. Il Cervia United non e’ nuovo a queste iniziative, gia’ negli utimi annni e’ stao uno degli unici club a visionare e valorizzare le pagelle scolastiche dei suoi giovani atleti.

10 borse di merito Studio/Sport

Copertura integrale della quota annuale di iscrizione al settore giovanile Cervia United per la stagione sportiva 2026/2027.

Le 10 Borse di Merito Studio/Sport saranno assegnate sulla base di tre criteri di valutazione, considerati nel loro insieme:

-Eccellenza nel comportamento: Rispetto, spirito di squadra e atteggiamento positivo dentro e fuori dal campo.

-Impegno nello studio: Costanza, serietà e risultati scolastici in linea con il proprio potenziale.

-Talento sportivo: Passione, dedizione e potenzialità nel gioco del calcio.

La valutazione sarà effettuata dallo staff tecnico e dalla direzione del settore giovanile, secondo un percorso di osservazione che accompagnerà i ragazzi lungo tutto l'arco della stagione. Le Borse di Merito saranno assegnate o come esonero dalla quota annuale di iscrizione o con effetto retroattivo a rimborso della stessa durante la stagione 2026/2027 sulla base della suddetta valutazione. 

Le dichiarazioni

Leo Lucchi — Amministratore Delegato, Cervia United

"Le Borse di Merito Studio/Sport nascono da una convinzione precisa: il merito va riconosciuto e sostenuto. Vogliamo che nessun ragazzo con le qualità giuste — dentro e fuori dal campo — resti fuori dal nostro progetto per ragioni economiche. Investire sui giovani significa investire sul futuro del club e sulla comunità di Cervia e Milano Marittima".

Matteo Bondi — Direzione Settore Giovanile, Cervia United

"Non premiamo soltanto il talento calcistico. Premiamo il comportamento, la costanza, il modo in cui un ragazzo sta nel gruppo e affronta la scuola. Sono queste le qualità che costruiscono i giocatori, prima ancora che le qualità tecniche".

A chi si rivolge

Le Borse di Merito Studio/Sport sono rivolte ai ragazzi e alle ragazze delle categorie del settore giovanile Cervia United per la stagione sportiva 2026/2027:

-Piccoli amici: 2020/21

-Primi calci: 2018/19

-Pulcini: 2016/17

-Esordienti: 2014/15

-Under 14: 2013

-Under 15: 2012

-Under 16: 2011

L'attività del settore giovanile Cervia United si sviluppa in collaborazione con Torino FC Academy e Grama 1980, a garanzia di un percorso formativo strutturato e di alto livello.

Per iscriversi al settore giovanile Cervia United: le famiglie interessate possono richiedere informazioni contattando la Segreteria Cervia United entro il 31 Agosto 2026

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS