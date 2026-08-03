Merito, passione, altruismo e impegno: Cervia United lancia 10 borse di MERITO STUDIO/SPORT per il settore giovanile

Un investimento diretto e concreto sui ragazzi e sulle loro famiglie, pensato per premiare chi si distingue non soltanto per le qualità tecniche, ma anche per la serietà con cui affronta gli impegni scolastici e per il rispetto dimostrato verso compagni, allenatori e avversari. Il Cervia United non e’ nuovo a queste iniziative, gia’ negli utimi annni e’ stao uno degli unici club a visionare e valorizzare le pagelle scolastiche dei suoi giovani atleti.

10 borse di merito Studio/Sport

Copertura integrale della quota annuale di iscrizione al settore giovanile Cervia United per la stagione sportiva 2026/2027.

Le 10 Borse di Merito Studio/Sport saranno assegnate sulla base di tre criteri di valutazione, considerati nel loro insieme:

-Eccellenza nel comportamento: Rispetto, spirito di squadra e atteggiamento positivo dentro e fuori dal campo.

-Impegno nello studio: Costanza, serietà e risultati scolastici in linea con il proprio potenziale.

-Talento sportivo: Passione, dedizione e potenzialità nel gioco del calcio.

La valutazione sarà effettuata dallo staff tecnico e dalla direzione del settore giovanile, secondo un percorso di osservazione che accompagnerà i ragazzi lungo tutto l'arco della stagione. Le Borse di Merito saranno assegnate o come esonero dalla quota annuale di iscrizione o con effetto retroattivo a rimborso della stessa durante la stagione 2026/2027 sulla base della suddetta valutazione.

Le dichiarazioni

Leo Lucchi — Amministratore Delegato, Cervia United

"Le Borse di Merito Studio/Sport nascono da una convinzione precisa: il merito va riconosciuto e sostenuto. Vogliamo che nessun ragazzo con le qualità giuste — dentro e fuori dal campo — resti fuori dal nostro progetto per ragioni economiche. Investire sui giovani significa investire sul futuro del club e sulla comunità di Cervia e Milano Marittima".

Matteo Bondi — Direzione Settore Giovanile, Cervia United

"Non premiamo soltanto il talento calcistico. Premiamo il comportamento, la costanza, il modo in cui un ragazzo sta nel gruppo e affronta la scuola. Sono queste le qualità che costruiscono i giocatori, prima ancora che le qualità tecniche".

A chi si rivolge

Le Borse di Merito Studio/Sport sono rivolte ai ragazzi e alle ragazze delle categorie del settore giovanile Cervia United per la stagione sportiva 2026/2027:

-Piccoli amici: 2020/21

-Primi calci: 2018/19

-Pulcini: 2016/17

-Esordienti: 2014/15

-Under 14: 2013

-Under 15: 2012

-Under 16: 2011

L'attività del settore giovanile Cervia United si sviluppa in collaborazione con Torino FC Academy e Grama 1980, a garanzia di un percorso formativo strutturato e di alto livello.

Per iscriversi al settore giovanile Cervia United: le famiglie interessate possono richiedere informazioni contattando la Segreteria Cervia United entro il 31 Agosto 2026