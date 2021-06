Italia, niente Mondiali. Battuta dalla Spagna a 7" dalla fine

NAZARE' (PORTOGALLO) - La Nazionale italiana di beach soccer non parteciperà al prossimo Mondiale. Il sogno è sfumato a 7 secondi dalla fine: vince la Spagna, 5-4 al supplementare, una partita pazza, che purtroppo costringerà l'Italia vice campione del mondo a rimanere a guardare la fase finale in programma in Russia dal 19 al 29 agosto. Dopo sei vittorie consecutive tra qualificazioni europee e mondiali, la prima sconfitta sulla sabbia di Nazaré nel quarto di finale del torneo di qualificazione (al Mondiale andavano le quattro semifinaliste) costa carissima all'Italia, punita da un calcio di rigore di Chiky a sette secondi dalla fine dell'extratime.