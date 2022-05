Beach Soccer 2022: si comincia!

Si alza il sipario sulla stagione 2022 del beach soccer targato FIGC-Lega Nazionale Dilettanti. Dopo le difficoltà legate alla pandemia (con la stagione 2020 non disputata), torna l’appuntamento al gran completo con il “calcio in spiaggia” ufficiale: nel 2021 solo 4 tappe, con i tempi dettati dalle restrizioni sanitarie; nel 2022 il tour è di nuovo articolato su più tappe, in tutto 7 (sette), segno di una riconquistata normalità.