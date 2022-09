L'Italia del beach soccer stacca il doppio pass per Bali 2023

Le ragazze al sicuro

Nella finale per il terzo e quarto posto, le ragazze cedono il passo alla Spagna: sconfitta indolore (5-3), le azzurre erano già qualificate. La partita è stata più equilibrata di quanto non dica il risultato finale: le italiane hanno inseguito le avversarie fino a un minuto dal termine, quando le spagnole hanno chiuso definitivamente la partita. La selezione di Beach Soccer femminile - creata dalla Figc non più di quattro mesi fa - raggiunge il primo grande obiettivo della propria storia, quello dell’accesso alla fase finale dei giochi mondiali sulla sabbia.

Zurlo stende la Francia

Rispetto alle ragazze, gli Azzurri hanno avuto un compito più arduo: per poter staccare il pass per la fase finale dei World Beach Games, la selezione maschile ha dovuto lottare fino alla fine contro la Francia nella finale per il quinto e sesto posto. C’era un solo posto a disposizione, e l’Italia lo ha conquistato battendo in maniera netta (4-1) la selezione transalpina. Protagonista della giornata è stato l’attaccante Emanuele Zurlo, autore di tre delle quattro reti grazie alle quali l’Italia ha battuto la seleziona transalpina.

Le parole del ct

”Potevano concludere questo percorso con qualche vittoria in più - sottolinea il commissario tecnico italiano Emiliano Del Duca - ma godiamoci questo momento: andremo in Indonesia per prenderci il trofeo. Ora mettiamo la testa sugli Europei che tra quattro giorni prenderanno il via a Cagliari. Anche lì giocheremo in casa e dovremo fare del tutto per arrivare sino in fondo”.