Europei, Nazionale femminile in finale contro la Spagna. Battuti gli uomini

Magnifica impresa della Nazionale femminile di beach soccer, che ha raggiunto la finale degli Europei. Le ragazze di Del Duca hanno battuto l’Ucraina 3-1 in semifinale e se la vedranno contro la Spagna per il titolo continentale. Decidono la sfida le reti di Privitera, Olivieri e Saggion. Exploit incredibile delle azzurre, con la Nazionale femminile nata meno di un anno fa. Perdono invece la loro semifinale gli azzurri, costretti ad arrendersi con il punteggio di 8-3 al Portogallo, che vola in finale. Per la Nazionale maschile resta ora la finale per il terzo e quarto posto contro la Spagna. Queste le parole di Emiliano Del Duca: "Le ragazze hanno compiuto una grande impresa e sono orgoglioso di loro. Ma lo sono altrettanto dei ragazzi che, nonostante le oggettive difficoltà, hanno giocato una partita caparbia contro una squadra di professionisti che è tra le più forti al mondo. Domani abbiamo, per la prima volta nella storia di questo sport in Italia, una finale europea contro la Spagna ed è incredibile quello che le ragazze sono riuscite a fare in meno di un anno. Onoreremo ambedue gli impegni dando tutto quello che abbiamo”.