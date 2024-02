Inizia il Mondiale di Beach Soccer, il ct dell'Italia: "Motivazioni alte"

Mondiale Beach Soccer, l'Italia inizia contro gli Stati Uniti

Queste le sue parole ai microfoni della Figc: "So che non è facile estraniarsi dal contorno, ma dobbiamo pensare solamente al rettangolo di sabbia e a nient’altro. Il nostro focus è solo ed esclusivamente il campo: ho chiesto ai ragazzi di rimanere sereni e tranquilli e pensare solo alla partita. Ora viene il bello, vogliamo partire bene per provare a vincere tutte e tre le gare del girone, consapevoli del nostro valore: siamo arrivati qui dopo 15 giorni di preparazione, siamo in condizione con fiducia e motivazioni alte".