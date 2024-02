Beach Soccer, Materazzi carica l'Italia a Dubai: "Il Mondiale è il Mondiale"

La presenza di Marco Materazzi all’Arena di Dubai per nel box autorità non è passata inosservata. L'ex difensore della Nazionale ha assistito alla vittoria per 6-2 sull'Egitto della Nazionale di Beach Soccer impegnata nel Mondiale. Acclamato, Materazzi ha commentato il successo degli azzurri attraverso i suoi social scrivendo: “Well Done Guys” in verde, bianco e rosso.