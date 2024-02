C'è un'Italia che va in finale al Mondiale: l'avversaria è da urlo

Ora il sogno dista solo un passo, e la speranza è che non sia di samba. L'Italia di Emiliano Del Duca, campione d'Europa in carica, sfiderà domani alle ore 16.30 a Dubai il Brasile per conquistare il primo titolo mondiale di beach soccer. I brasiliani sono i maestri della disciplina: hanno 5 stelle sul petto e superando 2-3 l'Iran hanno raggiunto per la nona volta l'atto finale della più importante competizione sulla sabbia. Gli azzurri hanno invece battuto la Bielorussia in semifinale al termine di una lunga battaglia che dopo il 3-3 dei tempi regolamentari e dei supplementari si è protratta fino ai calci di rigore: infallibili i nostri Alla, Josep, Bertacca, Fazzini e Zurlo, decisivo per la Bielorussia l'errore di Drozd.