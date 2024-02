Italia, il sogno svanisce in finale: Brasile campione del mondo di beach soccer

Espulsione decisiva

Gli azzurri partono forte e non soltanto per il gol di Genovali, che esulta alla Tardelli con le braccia e la bocca spalancate: la Nazionale italiana si conferma maestra nella difesa e grazie al posizionamento dei suoi sulla sabbia riesce a imbrigliare i giocolieri di Rio. Il pareggio arriva a pochi secondi dalla prima interruzione per una disattenzione: l'1-1 di Rodrigo è una doccia fredda immeritata. L'inerzia della partita, però, cambia di fatto con l'espulsione del portiere Casapieri, che si becca un rosso decisamente eccessivo nel tentativo di fermare un'azione pericolosa in ripartenza dei brasiliani. La parità dura 7 minuti, poi Rodrigo fa 2-1. Fazzini gioca da campione ed è bravo, dopo pochi secondi, a portare di nuovo la gara in parità (2-2) ma l'Italia ha ormai perso il controllo della finale e il 3-2 di Bruno Xavier è lo snodo della finale, che si fa in discesa per i maestri della disciplina dopo l'autogol di Genovali che fissa il risultato sul 4-2.

Il finale

Nel terzo tempo servirebbe un miracolo, ma i brasiliani non sembrano sentire la pressione e con l'Italia in affanno si esaltano: il 5-2 lo segna Brendo, Fazzini è l'ultimo ad arrendersi e realizza il gol del 5-3 calciando uno splendido tiro libero, ma Rodrigo - il miglior giocatore del mondo - è implacabile e con la sua tripletta (il 6-3) manda in archivio la finale. La fiammella si riaccende con l'uno due di Genovali all'ottavo minuto nel terzo tempo: prima un palo, poi il gol del 6-4 regalano l'ultima speranza, resa vana dal palleggio ipnotico dei brasiliani.

Il commento di Del Duca

"Abbiamo dato tutto - il commento del ct Emiliano Del Duca - gli episodi ci sono girati un po' a sfavore oggi, ma questi ragazzi meritano tutti gli applausi possibili perché nove di loro su dodici erano esordienti in questa rassegna iridata. Abbiamo vinto l'Europeo, siamo vicecampioni del mondo, dobbiamo essere orgogliosi di questo percorso".