Coppa Italia Q8: finale Napoli-Farmaè Viareggio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - La ventunesima edizione della Coppa Italia Q8 se la giocheranno Napoli e Farmaè Viareggio che sono riuscite a superare entrambe per 6-5 rispettivamente We BS Catania e Domusbet.tv Catania al termine di due semifinali emozionanti nella Beach Arena di San Benedetto del Tronto . Per i partenopei è una prima assoluta. I bianconeri, alla quinta finale di Coppa, tornano a giocarsi il trofeo dopo otto anni per conquistare la terza coccarda tricolore. La gara sarà trasmessa in diretta alle 20.30 su Sky Sport (ch 202) .

SEMIFINALI

Napoli-We BS Catania 6-5

Una partita giocata sul filo dell’equilibrio nello stile più puro del beach soccer. Il Napoli ha superato i detentori del titolo Catania proprio sul traguardo vincendo per 6-5. È la prima finale di Coppa nella storia del club partenopeo che l’aveva sfiorata nel 2022, 2021 e 2019. Ora c’è riuscito grazie ad una prova corale. Protagonisti sia chi non ha segnato in campionato ma sta facendo bene in coppa Andriani (2), Sciacca e il portiere Paterniti insieme ai soliti Be Martins e Antonio, campioni internazionali. Al Catania non è bastata l’ennesima prova superlativa dello spagnolo Chicky Ardil autore di quattro reti bellissime che lo spingono sempre più in cima alla classifica marcatori a quota 10 reti.

Farmaè Viareggio-Domusbet.tv Catania 6-5

Una partita pazzesca tra due squadre fenomenali che hanno onorato la diciannovesima sfida tra due colonne del beach soccer. Il match l’ha vinto Viareggio per 6-5 ma avrebbero meritato la posta piena entrambe le squadre. Una giostra da mal di testa. Vareggio avanti di tre lunghezze nei primi 5’. Catania che ribalta tutto in 1’ tra l’11’ e il 12’. Viareggio che passa ancora in vantaggio dopo neanche un giro di orologio. Tutto in un primo tempo da fantascienza. Ad inizio ripresa Catania pareggia. Al 7’ i bianconeri vanno di nuovo avanti. Nell’ultimo tempo altra girandola di emozioni. Al 6’ Viareggio va avanti di due lunghezze, il massimo vantaggio nel match. Ma a 3’ dal fischio finale Catania si rifà sotto. È l’ultimo sussulto di una gara pazzesca. Viareggio si conferma ostica per il club etneo che ha subito il dodicesimo ko in diciannove scontri diretti. I bianconeri tornano in finale dopo otto anni, possono giocarsi per la quinta volta quella Coppa alzata al cielo due volte (2012 e 2017). Il Catania manca la sua 15esima finale. Per capire la ricchezza della rosa dei due club basta un dato: tre giocatori andati a segno oggi non avevano ancora gonfiato la rete in Coppa. Nel Viareggio due firme di enorme importanza per Sassari che nelle precedenti due gare aveva segnato solo un gol. Primo acuto per il portiere Carpita. Nel Catania due reti ciascuno per Alisson e Catarino finora a secco nella competizione. Fred ha impresso il secondo sigillo in Coppa. Per il brasiliano Bruno Xavier otto gol in sole due partite.

FINALE ore 20.30 Napoli-Farmaè Viareggio

I precedenti tra le due squadre sono in perfetta parità, cinque vittorie per Napoli, altrettante per Viareggio. In questa stagione i partenopei in campionato hanno già superato i bianconeri. Comunque negli ultimi quattro anni il computo delle sfide è in sostanziale parità. Viareggio e Napoli si sono già incontrati tre volte in Coppa Italia. Ai quarti del 2023 ha vinto il club toscano. Nella finale per il 5° e 6° posto del 2021 ha esultato il club partenopeo mentre nella finale per il 3° e 4° posto del 2019 ha esultato Viareggio.