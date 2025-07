Lady Terracina conquista la Coppa Italia Q8 femminile 

La finale della 4ª edizione della Coppa Italia Q8 femminile beach soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti ha dimostrato, ancora una volta, che questa disciplina sportiva merita palcoscenici importanti. Sul rettangolo di sabbia della maestosa Beach Arena di Castellammare di Stabia Lady Terracina è riuscita a prendersi la coccarda tricolore per il secondo anno di fila battendo per 4-3 il Cagliari al termine di una partita molto equilibrata, emozionante, giocata su ogni centimetro di sabbia. Avrebbero meritato entrambe di alzare la Coppa ma lo sport prevede un solo vincitore. Le tigrotte replicano il successo nella Coppa del 2024 portandosi a casa l’ottavo trofeo della loro lunga storia che parte dal 2014. E’ la settima finale consecutiva tra due squadre che hanno dominato gli ultimi tre anni del beach soccer femminile italiano. Il gol decisivo l’ha segnato a metà terzo tempo Stephanie Galluccio, abituata ormai a marchiare a fuoco le finali. Le due squadre si sono rincorse per tutta la gara con i gol della spagnola Campoy, Fabiana Vecchione (doppietta), Roberta Illiano, Teresa Penzo e Stephanie Galluccio che ha gonfiato la rete due volte, l’ultima, quella che ha portato il successo alle pontine. Cagliari può consolarsi con la sua settima finale in soli tre anni di vita sportiva che hanno portato in dote già tre trofei. Questa finale è stata l’epilogo ideale di una Coppa Italia coinvolgente e combattuta, che ha valorizzato i talenti delle atlete e la qualità delle loro squadre. Un manifesto perfetto per uno sport che, nella sua leggerezza estiva, racchiude valori sportici autentici come la fatica, il sacrificio e la determinazione. Ma oltre il risultato, a vincere è stato lo spettacolo.