Supercoppa Q8 2026, il Napoli fa festa ai rigori

NAPOLI BS: Paterniti, Bernardo, Shalabi, Sciacca, Alla, Moxedano, Leo Martins, Campagna, Giusti, Andriani, Casolare, Be Martins. Allenatore: Franco Palma.

LENERGY PISA BS 2014: Casapieri, Bernardeschi, Bertacca, Barsotti, Edson Hulk, Fazzini, Chicky Ardil, Datinha, Remedi L., Pugliese, Mogavero, Remedi A. Allenatore: Matteo Marrucci.

ARBITRI: Innaurato (Lanciano), Gosetto (Schio), Longo (Paola).

Cronometrista: Ozzella (Benevento).

MARCATORI: 1’ pt Andriani (N); 6’ st Chicky Ardil (P); 7’ st Barsotti (P); 4’ tt Sciacca (N).

Sequenza rigori: Bertacca (P) fuori; Be Martins (N) gol; Chicky Ardil (P) gol; Leo Martins (N) parato; Hulk (P) gol; Andriani (N) gol; Datinha (P) gol; Antonio (N) gol; A. Remedi (P) palo; Moxedano (N) gol.

CASTELSARDO - La stagione 2026 del Beach Soccer Figc-Lega Nazionale Dilettanti ha il suo primo vincitore. È il Napoli Beach Soccer, che nella splendida cornice della Beach Arena di Lungomare Anglona a Castelsardo conquista la Supercoppa Q8 2026, superando ai calci di rigore il Lenergy Pisa BS al termine di una finale intensa, spettacolare e degna del valore delle due squadre protagoniste. Nella perla del Golfo dell’Asinara davanti a una Beach Arena gremita in ogni ordine di posto, con centinaia di spettatori assiepati anche lungo la strada che domina la spiaggia trasformandosi in una naturale tribuna sul mare, si è chiusa la prima tappa della stagione 2026 del Beach Soccer LND. A contendersi il primo trofeo stagionale erano i Campioni d’Italia in carica del Lenergy Pisa, vincitori della Serie A Q8 2025, e il Napoli BS, detentore della Coppa Italia Q8 2025. Una sfida di altissimo livello trasmessa in diretta su Sky Sport 204 e in chiaro sul canale YouTube di Sky Sport.

La finale si accende immediatamente. Dopo appena un minuto di gioco il Napoli passa in vantaggio grazie ad Alessandro Andriani, bravo a coordinarsi e calciare al volo di prima intenzione su assist di Be Martins. Una conclusione precisa dalla distanza che vale l’1-0 e fa esplodere il settore partenopeo. Il Napoli prende in mano le redini della gara e continua a rendersi pericoloso anche nei minuti successivi. Pisa prova a reagire con Hulk, che impegna Paterniti, mentre Barsotti e Alessandro Remedi sfiorano il pareggio nel finale di frazione. Il primo tempo si chiude comunque con il vantaggio azzurro.

Nel secondo tempo cresce il Lenergy Pisa. Al 5’ arriva il pareggio firmato da Chicky Ardil, opportunista nel recuperare il pallone e superare Casolari con un preciso pallonetto prima di scaricare in rete. La gara cambia volto, aumenta l’intensità e si alzano i ritmi. Passano appena due minuti e il Pisa completa la rimonta: sugli sviluppi di una rimessa laterale, Luca Barsotti trova un colpo di testa perfetto che vale il 2-1 per i campioni d’Italia.

Il terzo tempo si apre con un episodio che fotografa l’equilibrio della sfida. Be Martins colpisce in pieno il palo con una delle sue proverbiali conclusioni dalla distanza, sfiorando immediatamente il pareggio. La pressione del Napoli cresce e al 4’ arriva il 2-2. Fabio Sciacca è il più rapido di tutti ad approfittare di un pallone che Datinha prova ad allontanare dall’area e deposita in rete da pochi passi. Pisa reagisce immediatamente e va vicinissimo al nuovo vantaggio con Bertacca, che centra l’incrocio dei pali con una conclusione potentissima dalla fascia destra. Nel finale entrambe le squadre costruiscono occasioni importanti. Da una parte Casapieri, dall’altra Paterniti, confermano il loro valore con una serie di interventi che tengono in equilibrio il risultato.

Non bastano i tre tempi regolamentari e nemmeno i tre minuti di extra time. Per assegnare la Supercoppa Q8 2026 servono i calci di rigore. Dal dischetto il Pisa paga a caro prezzo due errori pesanti. Bertacca calcia fuori il primo penalty della serie, mentre Alessandro Remedi colpisce il palo alla sinistra di Paterniti al rigore numero 5. Per il Napoli l’unico errore arriva con Leo Martins, il cui tentativo viene neutralizzato da Casapieri. Il destino riserva l’ultimo pallone a Raffaele Moxedano, capitano del Napoli, leader carismatico e simbolo della squadra. Proprio lui che, pochi giorni prima, aveva vissuto l’amarezza dell’errore decisivo contro il Genova BS nella Poule Scudetto. Questa volta la storia è diversa. Moxedano trasforma il rigore decisivo e consegna al Napoli Beach Soccer la Supercoppa Q8 2026, facendo esplodere la festa azzurra sulla sabbia di Castelsardo.

Presenti nell’area hospitality il Sindaco di Castelsardo Maria Lucia Tirotto, l’Assessore allo Sport Grazia Lorenzoni, il Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer LND Roberto Desini e il Responsabile Commerciale Sardegna di Q8 Italia Elio Nurchis.

Roberto Desini – Coordinatore Dipartimento Beach Soccer LND: "Castelsardo ha rappresentato nel migliore dei modi ciò che il Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti vuole essere: sport di alto livello, promozione del territorio e coinvolgimento delle comunità locali. Abbiamo vissuto quattro giornate intense, con partite spettacolari, grande partecipazione di pubblico e una cornice straordinaria come quella del Golfo dell’Asinara. La finale tra Napoli e Pisa ha chiuso una tappa che conferma la crescita costante del nostro movimento sotto il profilo tecnico, organizzativo e mediatico."

TIROTTO - Maria Lucia Tirotto – Sindaco di Castelsardo: Per Castelsardo è stato un onore ospitare la prima tappa della stagione 2026 del Beach Soccer FIGC-LND. Abbiamo accolto atleti, dirigenti, partner e tifosi provenienti da tutta Italia, mostrando le bellezze della nostra città e la capacità del territorio di ospitare eventi sportivi di rilevanza nazionale. Le immagini della Beach Arena affacciata sul mare e del nostro borgo hanno raccontato al meglio l'identità di Castelsardo. Ringrazio la Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Beach Soccer e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione.

LORENZONI - Grazia Lorenzoni – Assessore allo Sport del Comune di Castelsardo: «Questi quattro giorni hanno rappresentato una straordinaria opportunità per Castelsardo. Abbiamo visto sport di altissimo livello, una partecipazione importante di pubblico e una città che ha saputo accogliere al meglio atleti, staff e visitatori. La Beach Arena sul Lungomare Anglona si è rivelata una location spettacolare, capace di esaltare la bellezza del nostro territorio e l'unicità del Golfo dell'Asinara. Come Amministrazione comunale siamo orgogliosi di aver ospitato una manifestazione di questa portata e di aver contribuito a portare il nome di Castelsardo al centro della scena sportiva nazionale. Questa esperienza conferma quanto lo sport possa essere un efficace strumento di promozione, aggregazione e valorizzazione del territorio».

PREMIAZIONE - Al termine dell’incontro si è svolta la cerimonia di premiazione della Supercoppa Q8 2026. Gli arbitri Davide Innaurato, Stefano Gosetto, Moreno Longo e Oscar Ozzella sono stati premiati dall’Arch. Giovanni Falloni, Consigliere Comunale del Comune di Castelsardo. Il Premio Q8 Italia alla squadra seconda classificata è stato consegnato dal Responsabile Commerciale Sardegna Q8 Italia Elio Nurchis. La coppa destinata alla finalista è stata consegnata dall’Assessore allo Sport del Comune di Castelsardo Grazia Lorenzoni. Il Premio Q8 Italia alla squadra vincitrice della Supercoppa è stato consegnato da Elio Nurchis. La Supercoppa Q8 2026 è stata infine alzata al cielo dal Napoli Beach Soccer grazie alla consegna effettuata dal Coordinatore del Dipartimento Beach Soccer della LND Roberto Desini e dal Sindaco di Castelsardo Maria Lucia Tirotto. La prima tappa della stagione 2026 si chiude così con la festa del Napoli e con l’ennesima conferma della crescita del Beach Soccer italiano firmato LND, protagonista per quattro giorni di spettacolo, passione e grande sport in uno degli scenari più suggestivi del Mediterraneo.