L'Italiservice Pesaro fa festa: la Coppa Italia è sua

Inferno e paradiso. L’Italservice Pesaro sbatte sui pali, va sotto nel finale di Coppa Italia e sembra abdicare. Sembra, perché in 34” trasforma una partita persa nel sesto titolo di fila, complice anche la sciocca espulsione di Caio Junior. A Salsomaggiore Borruto e Taborda regalano un altro successo al club di Pizza, rimpolpando il palmares unico di Fulvio Colini, alla settima Coppa Italia, il 22esimo trofeo di una carriera senza precedenti. LE SCELTE - Lo Special One stupisce: lascia fuori il recordman di scudetti Honorio, insieme all’argentino Bolo, uno dei castigatori del CMB Matera in semi. In compenso rispolvera Canal, al debutto in questa Final Eight e subito nel quintetto iniziale alla E-R Arena, insieme al rientrante Cuzzolino, Taborda e De Oliveira: in porta naturalmente Carlos Espindola. Anche D’Orto regala l’esordio a Salsomaggiore a Rafinha, preferito a Grippi. Ducci, Bagatini, Tres Rudinei e il grande ex Marcelinho nello starting five capitolino. LE SCHERMAGLIE - Non inganni il primo tempo, a reti inviolate. Pesaro e Olimpus Roma si rispettano e si equivalgono. Ma con lo squillo iniziale De Oliveira per poco non supera Ducci (votato MVP a fine partita). Espindola si esalta due volte: prima su Caio Junior, poi su Dimas. De Oliveira colpisce un palo clamoroso e Ducci salva su Cuzzo lanciato a rete, in un finale di frazione di marca rossiniana. La ripresa si apre con il secondo palo di De Oliveira. Anche l’Olimpus Roma ha la grande chance di stappare l’incontro, ma Espindola con un grande intervento di piede nega l’1-0 a Dimas. L’incrocio dei pali, invece, salva l’Olimpus sulla conclusione volante di Borruto.

TUTTO NEL FINALE - A 3’51” l’equilibrio si rompe. Caio Junior trova il pertugio giusto per innescare Dimas: la stella brasiliana infila Carlos Espindola con un preciso diagonale all’angolino. Colini inserisce subito Taborda portiere di movimento. Succede di tutto in un ultimo minuto al cardiopalma: De Oliveira colpisce una traversa e un altro palo, dai e dai l’1-1 arriva, in mischia, lo firma Borruto di faccia a 55” dal termine. Le emozioni di un finale al cardiopalma non finiscono: sciocco fallo di Caio Junior, che già ammonito viene espulso a 38”. Una sciocchezza pagata a caro prezzo. In superiorità numerica, il Pesaro colpisce con Taborda a 21”. È il gol che decide la Final Eight, il sesto titolo consecutivo per una squadra che sta marcando un’epoca.

UNDER 19 - Non era mai accaduto, invece, nella storia della Coppa Italia Under 19 che una società si fregiasse della coccarda tricolore per due anni di fila. All’E-R Arena di Salsomaggiore l’impresa viene firmata dalla Roma 3Z di Zaccardi. Una doppia impresa, in realtà, visto che i gialloblù vanno sotto 3-0 e 4-1 a inizio ripresa nella finale. Ci pensa capitan Di Tata (eletto poi MVP della Final Eight) a guidare la rimonta capitolina. A 5’ dal termine il gol vittoria, lo realizza Messina, che dal limite dell’area fulmina Garofano per il clamoroso 5-4. Nel finale, i torinesi si giocano la carta del portiere di movimento, ma la difesa dell’History tiene botta nel finale, servendo il bis di Coppa Italia.



OLIMPUS ROMA-ITALSERVICE PESARO 1-2 (0-0 p.t.)

OLIMPUS ROMA: Ducci, Tres, Bagatini, Marcelinho, Nicolodi, Achilli, Mateus, Di Eugenio, Rafinha, Dimas, Schininà, Caio Junior, Giammarile, Tondi. All. D'Orto

ITALSERVICE PESARO: Espindola, Tonidandel, Canal, Cuzzolino, De Oliveira, Melise, Tazine, Salas, Borruto, Taborda, Obbar, De Luca, Vesprini, Cianni. All. Colini

MARCATORI: 16'01'' s.t. Dimas (O), 19'05'' Borruto (P), 19'39'' Taborda (P)

AMMONITI: Tres (O), Caio Junior (O), Tonidandel (P)

ESPULSI: al 19'22'' del s.t. Caio Junior (O) per somma di ammonizioni

ARBITRI: Dario Pezzuto (Lecce), Nicola Maria Manzione (Salerno), Vincenzo Sgueglia (Civitavecchia) CRONO: Marco Moro (Latina)



NOTE: Presenti il Vicepresidente Vicario Leonardo Todaro; il Vicepresidente Antonio Scocca; i Consiglieri Umberto Ferrini, Donato Giovanni Allegrini, Andrea Farabini, Alfredo Zaccardi, Stefano Salviati, Stefano Castiglia; il Capo della Segreteria Politica della Presidenza della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi; il Sindaco di Salsomaggiore Terme Filippo Fritelli; il Presidente del CR Emilia-Romagna Simone Alberici; il Responsabile al calcio a 5 del CR Emilia-Romagna Alessandro D'Errico