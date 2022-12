Futsal, svolta Mondiale per il femminile: via libera della FIFA

Un appello accorato, finalmente, ascoltato. Giornata storica per tutto il momento femminile di futsal . A pochi giorni dalle forti richieste provenienti da molti paesi, a livello globale, la FIFA dà il via libera per la disputa del primo Mondiale di calcio a 5 , in rosa. Il Consiglio del più importante organo internazionale calcistico (futsal e beach volley incluso), riunitosi a Doha alla vigilia della finale iridata fra Francia e Argentina, ha inserito la kermesse di calcio a 5 femminile in tutta una serie di decisioni strategiche che la FIFA svilupperà ufficialmente nei prossimi anni .

La nota ufficiale della FIFA: c'è il via libera al primo Mondiale di futsal al femminile

“Per il calcio femminile, l'attuale struttura del calendario delle partite internazionali rimarrà invariata fino al 2025, con le nazioni ospitanti della Coppa del Mondo femminile FIFA 2027 e 2031 da decidere rispettivamente nel 2024 e nel 2025”. Inizia così lo stralcio di una nota ufficiale che segna una svolta importante per tutto il movimento sul piano internazionale, che andrà a modificare i programmi delle squadre nazionali e ovviamente delle Azzurre del futsal, da qui a venire. “Sono state approvate - si legge - anche la creazione di una nuova FIFA Women's Club World Cup, una nuova FIFA Futsal Women's World Cup e l'espansione del torneo femminile dei Giochi Olimpici da 12 a 16 squadre. I principi includono anche proposte per rivedere l'inventario dei tornei giovanili della FIFA, compresi i tornei annuali Under 17 ampliati, sia per ragazzi che per ragazze”.

La grande soddisfazione di tutto il movimento. “Un riconoscimento alla nostra crescita"

La notizia ufficiale arrivata da Qatar, naturalmente, è stata accolta con grande soddisfazione da parte dei vertici del futsal italiano. “Siamo felicissimi di questa decisione, è il primo passo importante per tutto il movimento”. Così Luca Bergamini in seguito alla ratifica del Consiglio FIFA di Doha. “Abbiamo inseguito per anni l’obiettivo del Mondiale femminile di futsal - continua il Presidente della Divisione Calcio a 5 - è un riconoscimento alla crescita del movimento, un risultato ottenuto grazie anche al lavoro di squadra svolto dalla FIGC, dalla LND e dalla Divisione Calcio a 5”.

European Women’s Futsal Tournament per la prima volta in Italia

La storica decisione della FIFA arriva proprio a pochi giorni da un altro evento di calcio a 5 internazionale, che si terrà in Italia. Dopo la Champions League del futsal maschile di Eboli, infatti, ecco l’European Women’s Futsal Tournament, una sorta di Champions di futsal in rosa dal grande seguito, che si disputerà per la prima volta in Italia: al PalaBadiali di Falconara, dal 19 al 22 dicembre. Sei squadre divise in due giorni: le campionesse d'Italia allenate da Massimiliano Neri inserite nel girone A con le ungheresi del Deac e il DRS Vijfje, squadra dei Paesi Bassi. Nel girone B, Futsi Atletico Navalcarnero, Poznan e Benfica. Quattro giorni di grande spettacolo, tutto in diretta streaming su Futsal TV, ad eccezione della finalissima del 22 dicembre (ore 21) che verrà trasmessa da SKY.