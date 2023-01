Napoli rallenta: tutte le big corrono, classifica cortissima

Un punto in due partite. E' il magro bottino di un Napoli Futsal che ha rallentano sensibilmente in questo 2023. Dopo la sconfitta nel giorno dell'Epifania, in casa, per mano della L84 dell'ex Turmena, i campioni d'inverno non vanno oltre il 4-4 a Pistoia e sentono il fiato sul collo delle (tante) inseguitrici, in primis l'Olimpus Roma, a ruota Feldi Eboli, Sandro Abate Avellino, Came Dosson e, volendo, anche il Futsal Pescara : le prime cinque sono racchiuse in sei punti, sette considerando gli abruzzesi, ok per la terza volta in stagione contro i campioni d'Italia dell'Italservice Pesaro nell'anticipo.

ALTALENA DI EMOZIONI. MA E' SOLO UN PARI

La capolista di David Marìn va subito sotto al PalaCarrara, soffre oltremodo ma rimonta, viene ripresa e di nuovo superata da un Pistoia in grande ritardo in classifica, penultimo in classifica. Alla fine la rete di De Luca vale il 4-4. Un pari dal sapore di brodino per gli azzurri. Già, le inseguitrici vincono tutte. L’Olimpus Roma stavolta ne approfitta, torna al successo passando a Ciampino grazie alle reti nel primo tempo di Marcelinho e alla perla in semirovesciata di Cutrignelli. Feldi Eboli corsara sull’isola con Selucio e Baroni: è 2-1 al pericolante 360GG Monastir. Volpi ebolitane a braccetto con i Lupi irpini. Un Sandro Abate in formissima mostra i muscoli al Petrarca: Alex fa il Diavolo a 4, finisce 6-2. Vince anche il Came Dosson, che ribalta il fanalino di coda Melilli dopo lo choc dello 0-2 iniziale: Japa Vieira apre e chiude la rimonta sentenziando il 4-2 a favore dei trevigiani.

SPETTACOLO MOZZAFIATO A NOCERA INFERIORE

Pirotecnico pari a Nocera Inferiore: Real San Giuseppe avanti tre volte, sempre ripreso e superato da una Fortitudo Pomezia che segna due reti in 59", a inizio ripresa: Andrés Santos mette tutti d’accordo ed è 4-4. Questi i risultati completi della prima giornata di ritorno di regular season della Serie A New Energy: Italservice Pesaro-Pescara 0-3, Meta Catania-L84 1-1, Ciampino Aniene-Olimpus 0-2, 360GG Monastir-Feldi Eboli 1-2, Nuova Comauto Pistoia-Napoli Futsal 4-4, Sandro Abate Avellino-Petrarca 5-2, Real San Giuseppe-Fortitudo Pomezia 4-4, Came Dosson-Città di Melilli 4-2. Classifica: Napoli Futsal 38, Olimpus Roma 34, Sandro Abate, Feldi Eboli e Came Dosson 31, Futsal Pescara 30, L84 e Real San Giuseppe 27, Meta Catania 22, Fortitudo Pomezia 20, Italservice Pesaro e Ciampino Aniene 15, 360GG Monastir 13, Petrarca 12, Nuova Comauto Pistoia 8*, Città di Melilli 4. * un punto di penalizzazione.

SERIE A PURO BIO, IL CITTA' DI FALCONARA SI RIALZA

Il fortino del PalaBadiali caduto dopo quasi tre anni di imbattibilità e la pesante sconfitta nel recupero infrasettimanale contro il TikiTaka Francavilla non si dimenticano facilmente, ma il Città di Falconara si riscatta subito, andando a vincere 4-2 ad Ariano Irpino, nell'anticipo che apre la quattordicesima giornata della Serie A Puro Bio. C'è gara per un tempo, chiuso comunque sul 2-1 dalle campionesse d'Europa. Nella ripresa ci pensano Pato Dal'Maz e Isa Pereira a mettere al sicuro il risultato. A 16" dalla fine la rete di Brenda Moreira fissa il punteggio sul 2-4. Domenica il resto della giornata.