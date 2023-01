La Serie A Femminile in mano alle quattro sorelle. Dietro il vuoto

BITONTO E TIKITAKA FRANCAVILLA, LA COPPIA NON SCOPPIA

La coppia formatasi all’indomani del trionfale successo, nel recupero infrasettimanale, di un Francavilla capace di travolgere un Città di Falconara (riscattatosi con un importante 4-2 ad Ariano Irpino nell’anticipo) imbattuto in casa da quasi tre anni, non scoppia. Il Bitonto soffre un tempo con l’Audace Verona, capace di andare al riposo sul sorprendente 3-3. Ci pensano Carolina Cenedese e la solita Lucileia - con il suo 27esimo centro in campionato - a togliere le castagne dal fuoco, regalando il 12esimo successo in 14 gare alla squadra di Marzuoli. Più semplice il successo del TikiTaka Francavilla, anche perché giocava in casa del fanalino di coda Vis Fondi: Tampa ne fa tre e torna in testa alla classifica delle top scorer (27 gol), finisce con un eloquente 8-1. A tallonare il duo di testa c’è sempre il Pescara. Un grande Pescara davanti alle telecamere di Sky. Le vice campionesse d’Italia vengono sorprese dalla Lazio, che gioca un ottimo tempo dopo il vantaggio iniziale di Valentina Siclari. Bruna Borges fa 1-1, e il primo tempo termina così. Le adriatiche fanno la differenza nella ripresa: Beita porta avanti il roster di Morgado, a metà ripresa Ludovica Coppa realizza un pesantissimo 3-1. Di Jessika Maniera, nel finale, cala il poker abruzzese. Dietro il vuoto, fra il Falconara - quarto ma con una partita in meno - e il Kick Off ci sono ora nove punti, addirittura 12 con la Lazio, quinta.

COLPO PELLETTERIE, BENE LA VIP. LO STATTE E' ORA PENULTIMO!

Negli altri incontri della prima giornata di ritorno, continua l'ottimo campionato del Pelletterie di Pamela Presto: Ana Rivera match winner nel 4-3 al più quotato Kick Off, ma in calo. Punti pesanti per la VIP, di misura (5-4) sul Rovigo Orange. Ma continua a far notizia la sempre più delicata situazione dell'Italcave Real Statte, una delle squadre storiche e blasonate della Serie A Femminile: le finaliste della scorsa Coppa Italia crollano nel derby-salvezza con il Molfetta, perdono 3-0 contro la squadre di Diego Iessi e ora languono al penultimo posto da sole. Questo il quadro completo dei risultati della quattordicesima giornata: Irpinia-Città di Falconara 2-4, VIP-Orange Rovigo 5-4, Italcave Real Statte-Femminile Molfetta 0-3, Pelletterie-Kick Off 4-3, Bitonto-Audace Verona 5-3, Vis Fondi-TikiTaka Francavilla 1-8, Pescara Femminile-Lazio 4-1. Classifica: Bitonto e Francavilla 37, Pescara Femminile 36, Città di Falconara* 31, Kick Off 23, Lazio 20, VIP 19 e Pelletterie 19, Rovingo Orange 14, Audace Verona* 12, Irpinia 11, Femminile Molfetta 10, Italcave Real Statte 7, Vis Fondi 1. *una partita in meno.

SERIE A2 MASCHILE, L'ECOCITY GENZANO FA TREDICI IN TV

Tante le vittorie di fila dei castellani di Ciccio Angelini. L'Ecocity Genzano piega 2-1 il Cus Molise nello SkyMatch valevole per la prima giornata di ritorno del girone B di Serie A2, tornando a -1 dalla capolista Todis Lido di Ostia. Al PalaCesaroni, uno-due grandi firme: Fornari e Fusari spingono l'Ecocity nel primo tempo, Debetio a inizio ripresa riapre l’incontro, ma il risultato non cambia più.

