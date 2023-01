Il Pescara si iscrive alla corsa per il primato. La L84 continua a stupire

Sette punti presi ai campioni d’inverno in questo scorcio di 2023. Sette, come le reti con cui una enorme Feldi Eboli (priva di Venancio e di Luizinho) aveva battuto nell'anticipo 7-2 il Came Dosson (senza Grippi e Suton) inanellando il quinto successo di fila, proprio mentre un Napoli col freno a mano tirato veniva raggiunto sul 4-4 dal rimaneggiato Ciampino Aniene. All’assalto alla vetta, comunque, si unisce anche il Pescara, super performante.

TRE SQUADRE IN SEI PUNTI, PER IL MOMENTO

Con l'entusiasmo proprio di chi sta attraversando un ottimo momento di forma e col piglio della grande squadra, la squadra di Despa travolge il malcapitato Meta Catania, con un eloquente 6-1 e un Bukovec (doppietta) sugli scudi. Se la Feldi Eboli è arrivata a -5 dal Napoli, il Futsal Pescara è lì, a sei lunghezze di ritardo. E non finisce qui, dal momento che il grande posticipo domenicale (ore 20'45, in diretta su Sky) potrebbe lanciare Olimpus Roma (penalizzato in settimana di tre punti) o il Sandro Abate, all'inseguimento di una capolista che non sa più vincere, con due punti all'attivo nelle ultime tre uscite.

POKERISSIMO DA PLAYOFF. E ORA UN DOPPIO IMPERDIBILE POSTICIPO

La diciassettesima giornata della Serie A New Energy conferma l'ottima stagione della L84, lo scorso anno retrocessa tramite playout prima del ripescaggio e adesso completamente trasformata da Alfredo Paniccia, da playoff scudetto: Josiko e soci disinnescano anche la mina vagante Real San Giuseppe con un tanto rotondo quanto importante 5-2. Negli altri incontri L’Italservice Pesaro si allontana dalla paludosa zona playout andando a vincere senza problemi a Melilli (tripletta di Julio De Oliveira nel 6-0 di Melilli), tre punti di vitale importanza anche per il Petrarca: il rientrante Parrel e i fratelli Mello sono decisivi nello scontro diretto contro quel 360GG Monastir, ora terzultimo, superato in classifica proprio dai patavini, grazie al roboante 6-0 della Gozzano. Il programma si chiuderà domenica con un doppio posticipo, sempre in diretta tv: alle 18'15 Fortitudo Pomezia-Nuova Comauto Pistoia, a seguire un imperdibile Olimpus Roma-Sandro Abate Avellino. Questi i risultati della terza giornata di ritorno di regular season: Feldi Eboli-Came Dosson 7-2, Napoli Futsal-Ciampino Aniene 4-4, L84-Real San Giuseppe 5-2, Città di Melilli-Italservice Pesaro 0-6, Petrarca-360GG Monastir 6-0, Futsal Pescara-Meta Catania 6-1, Fortitudo Pomezia domenica (ore 18.15 diretta su Sky Sport), Olimpus Roma-Sandro Abate domenica (ore 20.45, diretta su Sky Sport). Classifica: Napoli Futsal 39, Feldi Eboli 34, Futsal Pescara 33, Sandro Abate Avellino, Olimpus Roma* e Came Dosson 31, L84 30, Real San Giuseppe 27, Meta Catania 22, Fortitudo Pomezia 20, Italservice Pesaro 18, Ciampino 16, Petrarca 15, 360GG Monastir 14, Nuova Comauto Pistoia** 8, Città di Melilli 4. *tre punti di penalizzazione, **un punto di penalizzazione.

SERIE A FEMMINILE, ANTICIPO CON SORPRESA

La quindicesima giornata della Serie A Puro Bio inizia con una grande sorpresa. Ma fino a un certo punto. Il Pelletterie non si ferma più va a vincere addirittura 6-1 a Fiano Romano contro la Lazio, scavalcandola per di più in classifica: Pia Gomez autentica mattatrice dell'incontro (tris) Colucci, Maione e Ana Rivera griffano il successone che vale la sesta piazza e un posto nei playoff scudetto. Altro che lotta per la salvezza. Domenica il resto della giornata, catalizzata dal super big match fra il Città di Falconara neo campione d'Europa e con tre lunghezze di ritardo proprio dal Bitonto, una delle capolista della Serie A Femminile di futsal.