Derby al Napoli. Ma finisce male. "Chi ha sbagliato deve pagare"

Non doveva finire così. Il derby di Nocera Inferiore fra Real San Giuseppe e Napoli è stato uno spettacolo per 40' effettivi, tirato e in bilico fino alla fine, vinto dalla capolista 2-1 grazie alle reti di capitan Perugino (già autore di una doppietta al Pistoia in Coppa Italia) e Salas . La rete di André Santos tiene tutti col fiato sospeso, anche se il risultato non cambia più. Al termine della gara, però, scoppia una rissa duramente condannata dai vertici della Divisione Calcio a 5.

UN DURO COMUNICATO

"Una brutta pagina per il nostro futsal". Inizia così il duro comunicato, una netta e chiara presa di posizione. "Al termine del derby Real San Giuseppe-Napoli, concluso con la vittoria della squadra ospite, una rissa incresciosa ha fatto da coda al suono della sirena. La Divisione Calcio a 5 intende prendere posizione netta e forte nei confronti di quanto accaduto: un episodio che nulla ha a che vedere con i valori che lo sport in genere deve trasmettere, men che meno il nostro futsal. In attesa di fare chiarezza individuando i colpevoli, la Divisione stigmatizza con fermezza quanto accaduto al Pala Coscioni di Nocera inferiore: certe immagini non sono tollerabili e non sarà possibile passarci sopra".

OLIMPUS ROMA E CAME DIMENTICANO LA COPPA

Negli altri incontri della diciottesima giornata di regular season, Olimpus Roma e Came Dosson dimenticano le rispettive eliminazioni nel primo turno della Coppa Italia per la Final Four (25-26 marzo) di Napoli. I Blues regolano 4-2 il Petrarca: fa tutto Marcelinho, autore di un poker di reti. I trevigiani ringraziano ancora Juan Fran, decisivo (doppietta) nel 4-3 al Pescara. In coda punti d’oro per un Ciampino che grazie a Portuga fa suo lo scontro salvezza di Pistoia, e anche per il 360GG Monastir: di Arzu l’1-0 al Melilli. Domenica il posticipo fra Italservice Pesaro ed L84, rinviata a data da destinarsi l'altro derby campano fra Sandro Abate Avellino e Feldi Eboli.

CONTROSORPASSO 360GG MONASTIR SUL PETRARCA

Questi i risultati della diciottesima giornata di regular season: Meta Catania-Fortitudo Pomezia 2-2, 360GG Monastir-Città di Melilli 1-0, Nuova Comauto Pistoia-Ciampino Aniene 2-3, Olimpus Roma-Petrarca 4-2, Real San Giuseppe-Napoli Futsal 1-2, Came Dosson-Futsal Pescara 4-3, Italservice Pesaro-L84 29/01 (ore 17.30), Sandro Abate-Feldi Eboli rinviata. Classifica: Napoli Futsal 42, Olimpus Roma* 37, Feldi Eboli 34 e Came Dosson 34, Futsal Pescara 33, Sandro Abate Avellino 31, L84 30, Real San Giuseppe 27, Fortitudo Pomezia 24, Meta Catania 23, Ciampino Aniene 19, Italservice Pesaro 18, 360GG Monastir 16, Petrarca 15, Nuova Comauto Pistoia 8, Città di Melilli 4. *3 punti di penalizzazione, ** un punto di penalizzazione.

SERIE A FEMMINILE, SI RIFORMA LA COPPIA AL VERTICE

La Serie A Puro Bio non finisce di regalare emozioni. Finisce con un palpitante 2-2 il derby d'Abruzzo fra Pescara e TikiTaka Francavilla, un pareggio che fa comodo al Bitonto: Lucileia e compagnia passano 6-3 ad Ariano Irpino in uno dei tre anticipi della sedicesima giornata di regular season e agganciano nuovamente Francavilla in testa alla classifica. Tre punti come da copione per l'Audace Verona. Che non ha problemi a superare 6-0 il fanalino di cosa Vis Fondi.