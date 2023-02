Olimpus Roma all'ultimo sospiro. Vincono Came, San Giuseppe e Petrarca

DECIDE MARCELINHO IN EXTREMIS

Al PalaOlgiata match vibrante e piacevole fra due protagoniste di questa regular season. L’Olimpus Roma parte a razzo: segna subito con Marcelinho (sarà il match winner) e raddoppia con Joselito. Primo tempo difficile per una Feldi Eboli insolitamente distratta e poco ficcante in fase offensiva. I gol di marca rossoblù, però, arrivano nella ripresa: portano la firma di Selucio e, a 2’35” dalla fine, del solito Guilhermao. Quando tutto lascia presagire il salomonico punto per parte, a un secondo dal termine, arriva il guizzo di Marcelinho: è un tiro da tre, un 3-2 pesantissimo che porta i capitolini di D’Orto, per ora, a due sole lunghezze dalla vetta. Settimana da dimenticare, invece, per le Volpi di Samperi: dopo la prima sconfitta del 2023 (ai tiri di rigore) nel derby di Coppa Divisione contro il Real San Giuseppe, arriva lo stop anche in campionato.

AL PALADOSSON NON SI PASSA

La battuta d’arresto della Feldi Eboli, ma anche il pari di un Pescara troppo discontinuo che non va oltre il 2-2 a Sestu contro il pericolante 360GG Monastir, rilancia la ambizioni di un Came che in casa ha sempre una marcia in più, anche SE va sotto. Al PalaDosson succede tutto nel primo tempo nello scontro diretto contro la rivelazione L84: Turmena e Josiko illudono una delle finalista di Coppa Divisione. I trevigiani rispondono in un amen col rientrante Vieira e Galliani, di Belsito il decisivo sorpasso ceh vale il terzo posto. In chiave playoff è un turno pro Real San Giuseppe: l’altra semifinalista di Coppa Divisione doppia Pistoia e porta a +4 il suo vantaggio sulla Fortitudo Pomezia, sconfitta a Pesaro nell’anticipo. In coda, invece, punti di platino per un grande Petrarca: la squadra di Luca Giampaolo stende il Ciampino Aniene e scavalca il 360GG Monastir, ora terzultimo.

QUANDO SI RECUPERA META CATANIA-NAPOLI FUTSAL

Queti i risultati ventesima giornata di Serie A New Energy: Sandro Abate Avellino-Città di Melilli 8-5, Italservice Pesaro-Fortitudo Pomezia 7-5, Olimpus Roma-Feldi Eboli 3-2, 360GG Monastir-Futsal Pescara 2-2, Real San Giuseppe-Nuova Comauto Pistoia 4-2, Petrarca-Ciampino 6-1, Came Dosson-L84 3-2, Meta Catania-Napoli Futsal rinviata (22/02, ore 18). Classifica: Napoli 45, Olimpus Roma* 43, Came 38, Feldi Eboli e Futsal Pescara 37, Sandro Abate Avellino e L84 34, Real San Giuseppe** 29, Fortitudo Pomezia 25, Meta Catania 23, Italservice Pesaro 22, Petrarca 18, 360GG Monastir 17, Nuova Comauto Pistoia** 11, Città di Melilli 4. * tre punti di penalizzazione, ** un punto di penalizzazione .

SERIE A PURO BIO, VINCONO BITONTO E LAZIO

Atto di forza del Bitonto in uno dei due anticipi della diciottesima giornata della regular season di Serie A Puro Bio. La capolista mostra i muscoli a Scandicci alla rivelazione Pelletterie: Santos, Lucilèia e Pernazza vanno a segno nel primo tempo. Lucilèia si ripete, il definitivo 5-0 porta la firma di Renatinha. Nell'altro anticipo secondo successo di fila e terzo risultato utile consecutivo di una Lazio corsara 6-3 a Montemesola contro il blasonato ma pericolante Italcave Real Statte: sugli scudi Sabrina Marchese, che si porta a casa il pallone per il suo hat trick. Domenica il resto della giornata.