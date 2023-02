Pescara e Città di Falconara ci sono. SkyMatch al Kick Off

Il Bitonto chiama: solo Pescara Femminile e Città di Falconara rispondono all’atto di forza della capolista in quel di Scandicci, 5-0 alla rivelazione Pelletterie nell’anticipo. Le finaliste scudetto della passata stagione non lasciano scappa via la battistrada della Serie A Puro Bio, vincendo in maniera differente.

CLEAN SHEET E DI RIMONTA

E’ un 2-0 che matura nel primo tempo quello delle adriatiche di Dudu Morgado contro l’Audace Verona: Eva Ortega stappa il match del PalaRigopiano, Federica Belli lo chiude. Il risultato non cambia nella ripresa, è l'ottavo clean sheet in campionato per il Pescara in diciotto giornate di regular season. Successo di misura e di rimonta invece per il Città di Falconara a San Martino di Lupari: le campionesse d'Italia soffrono più del previsto contro l'ottima VIP di Balardin (doppietta) e sono sotto 3-2 all’intervallo. Ci pensano la solita Pato Dal’Maz e Taina 3’33 dal termine a capovolgere il risultato. Bitonto dunque sempre primo, rispettivamente, con un punto di vantaggio sul Pescara, tre sul Falconara. Chi fra le quattro sorelle si sta staccando è il TikiTaka Francavilla.

ALTALENA DI EMOZIONI

Primo tempo choc per le ragazze di Cely Gayardo, addirittura sotto 3-0 a Molfetta. Tampa (due volte), Bettioli e Laeticia Martìn Cortes ribaltano tutto in poco più di 11 minuti, ma la super rimonta giallorossa porta solo un punto, visto che l’ottima Bruninha “sentenzia” il 4-4. L'ex battistrada abruzzese scivola così al quarto posto, a -5 dalla vetta.

I RIBALTONI DELLO SKYMATCH

Negli altri incontri della diciottesima giornata di regular season, il Kick Off si aggiudica lo SkyMatch contro il Rovigo Orange, ribaltandolo 4-3. A Cavezzo altalena di emozioni: le All Black di Russo volano 2-0 con Stegius e Violi, ma nella ripresa vengono prima riprese dalla premiata ditta Iturriaga-Dayane, poi sorpassate da Tonon. A 5’ dalla fine altro ribaltone, una doppietta di Da Costa regala tre preziosissimi punti al Kick Off. In coda torna al successo l’Irpinia, corsara di misura (2-1) sul campo del fanalino di coda Vis Fondi.

IRPINIA, TRE PUNTONI. LO STATTE E I FANTASMI DELLA A2

Questi i risultati della diciottesima giornata di Serie A Puro Bio: Italcave Real Statte-Lazio 3-6, Pelletterie-Bitonto 0-5, Pescara Femminile-Audace 2-0, VIP-Falconara 3-4, Femminile Molfetta-TikiTaka Francavilla 4-4, Vis Fondi-PSB Irpinia 1-2, Rovigo Orange-kick Off 3-4. Classifica: Bitonto 47, Pescara Femminile 46, Città di Falconara 44, TikiTaka Francavilla 42, Kick Off 30, Lazio 27, Pelletterie 25, Audace Verona 21, Rovigo Orange e VIP 20, Femminile Molfetta 15, PSB Irpinia 14, Italcave Real Statte 7, Vis Fondi 1.

SERIE A2 MASCHILE IN TV

Appassionante 3-3 al PalaSport di Cavezzo fra Modena e Mantova, in uno dei due SkyMatch della domenica di futsal. Il Saviatesta parte in terza e sembra scappare via con super Misael, ma la squadra di Checa non crolla, riapre il posticipo che chiude la 22esima giornata del girone B di Serie A2 già nel primo tempo, con le reti di Lefons e Aieta, quest'ultimo si ripete nella ripresa decretando il definitivo 3-3. In classifica il Mantova appaia la Roma C5 al quarto posto, Modena Cavezzo nono da solo.