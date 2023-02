Campane e campioni: la Final Four di Serie A è servita

La prima Coppa Italia della storia del futsal di Serie A con la formula della Final Four, nell'inedita cornice del PalaVesuvio, in programma il 25 e 26 marzo, è servita. Ora si conoscono anche le quattro semifinaliste.

RAFINHA-BORRUTO, UNA "DUPLA" CHE FA SOGNARE!

L'ultima a qualificarsi è stata la prima della classe in regular season, quell'ambizioso Napoli che nel secondo turno della Coppa Italia ha dovuto ribaltare un grande Sandro Abate Avellino, passato in vantaggio con il Diablo Ciezano Alex. Ci ha pensato la super "dupla" Rafinha-Borruto a capovolgere tutto, decretando il 2-1 che vale la prima partecipazione flegrea alle finali della Coppa Italia di Serie A. Una Final Four che si preannuncia pazzesca, con il pubblico delle grandi occasioni, visto che ci sono ben tre campane: Napoli (primo in classifica in campionato), la Feldi Eboli (una delle top 16 d'Europa) e il Real San Giuseppe finalista (insieme alla L84) della Coppa Divisione. Ma bisognerà fare i conti con l'Italservice Pesaro, i detentori del titolo, che avranno anche cambiamento pelle, ma hanno già sorpreso l'Olimpus Roma in Supercoppa e sono a immagine e somiglianze dello Special One, Fulvio Colini.

SERIE A2 MASCHILE, LA FINAL FOUR DELLE SORPRESE

Una sola capolista di A2 potrà, invece, ambire al prestigioso double: è lo Sporting Sala Consilina. La squadra di Oliva passa a Genzano battendo un'altra prima della clssse, l'Ecocity, al termine di un'infinita lotteria dei rigori, con il punteggio di 15-14. Anche i sardi del Leonardo utilizzano i penalty per mietere una vittima illustre, quella Samp che sta provando a riprendere la capolista Olimpia Verona, uscita anzitempo dalla Coppa Italia. Il Cesena va a vincere a Cosenza, facendo fuori il Pirossigeno. L'unica a vincere in casa nel secondo e ultimo turno prima delle finali, è il Lido di Ostia, ok 5-1 contro il Manfredonia.