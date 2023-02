Il Pescara è l'anti Bitonto. Bis d'Abuzzo con il TikiTaka Francavilla

EVA ORTEGA SHOW AL PALABADIALI

C’è equilibrio per un tempo al PalaBadiali, anche se Jessika Manieri sblocca il risultato permettendo al Pescara di chiudere avanti 1-0. Nella ripresa sale in cattedra Eva Ortega, di gran lunga la migliore in campo. L’ala spagnola propizia il 2-0 con l’autogol di Dibiase e dopo il sussulto di Isa Pereira ristabilisce il +2 Pescara, prima di chiudere l’incontro, 40” più tardi, sul 4-1. E’ un successo importantissimo, perché segna il primo strappo fra le quattro sorelle: dietro il Bitonto (Lucileia ne fa addirittura sei nell’eloquente 11-0 al malcapitato Fondi) c’è solo il Pescara. Un super Pescara.

SKYMATCH, ESULTANO FRANCAVILLA E VERONA

Pescara a un punto dal Bitonto, dunque. Al terzo posto, un'altra abruzzese: il rigenerato TikiTaka Francavilla. Le ragazze di Cely Gayardo, senza Vanin ma con Tampa, sfruttano lo SkyMatch di Salsomaggiore Terme per battere 4-1 la VIP e scavalcare il Città di Falconara, ora quarto. E’ proprio il “5” giallorosso a rompere l’equilibrio con una sassata dalla distanza. Il gol mette le ali al TikiTaka, una puntata di sinistro di Aida Xhaxho fissa il punteggio sul 2-0, risultato con cui si va al riposo. Nella ripresa non cambia la musica: Tampa si ripete, Leticia Martin Cortes fa scorrere i titoli di coda anzitempo sul match, il 5vs4 di Giorgi porta al gol di Nancy Loth, finisce 4-1. Nel primo dei due SkyMatch importantissimo successo dell’Audace Verona sul Pelletterie. Partita più equilibrata di quanto possa dire il 5-2 finale. Parità (2-2) fino a metà ripresa, poi Puttow e Coppola (doppietta) griffano il parziale decisivo che regala tre puntoni alle scaligere in ottica salvezza. Negli altri incontri comodo 8-1 del Kick Off al Molfetta nel segno di Bovo, Stegius e Ghilardi; 4-0 dell’Irpinia ai danni di uno Statte al bordo della retrocessione: le campane scavalcano il Molfetta in classifica, portandosi a tre punti dalla salvezza diretta.

IL BLASONATO STATTE AL BORDO DELLA A2 FEMMINILE

Questi i risultati della diciannovesima giornata della Serie A Femminile di futsal: Lazio-Rovigo Orange 2-2, Irpinia-Italcave Real Statte 4-0, Kick Off-Femminile Molfetta 8-1, Città di Falconara-Pescara Femminile 1-4, Audace Verona-Pelletterie 5-2, Bitonto-Vis Fondi 11-0, TikiTaka Francavilla-VIP 4-1. Classifica: Bitonto 50, Pescara Femminile 49, TikiTaka Francavilla 45, Città di Falconara 44, Kick Off 33, Lazio 28, Pelletterie 25, Audace Verona 24, Rovigo Orange 21, VIP 20, PSB Irpinia 17, Femminile Molfetta 15, Italcave Real Statte 7, Vis Fondi 1.