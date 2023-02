Napoli e Olimpus Roma, doppio sgambetto. Came e Pescara show

Beato chi ci capisce qualcosa in questa pazza Serie A di futsal . La ventiduesima giornata segna la doppia, pesante, sconfitta di Napoli e Olimpus Roma . Quando si pensa di avere delle certezze, ecco che la lanciata capolista inciampa a Dosson. Tre quarti-gara da incubo per gli azzurri, sotto addirittura 4-0 a 3’47” dal termine per le reti di Di Guida, Suton, Juan Fran e Vieira. Mancha e doppio Mateus riaprono tutto in 2’33”, ma è troppo tardi: finisce 4-3.

OLIMPUS ROMA, STESSO COPIONE SBAGLIATO

Se Atene non ride, Sparta piange. Il moment tutt’altro che magic dell’Olimpus Roma si conferma con un altro stop. Dopo la sconfitta di Settimo Torinese, i Blues più o meno fanno come il Napoli, sbagliano completamente approccio e partita, cadendo in casa con il Pescara della premiata ditta Murilo Ferreira-Italo Aurelio, che vola 4-1 nella ripresa: nemmeno ai capitolini riesce la rimonta, la new entry Humberto e Marcelinho provano a riaddrizzare il risultato, rendono anche l’ultimo minuto palpitante, nulla più. L’Olimpus Roma così perde la seconda posizione (per il momento appannaggio del Came Dosson) e non risponde neanche alla Feldi Eboli, che l’aveva raggiunta in classifica nell'anticipo grazie al 3-1 al Ciampino, ma con una gara in meno. Negli altri incontri, ossigeno puro per il 360GG Monastir: l'Azzurro Etzi e soci piegano 3-2 la Fortitudo tornata in settimana nelle mani di Alessandro Nuccorini, tornano a credere nella salvezza. Tutto facile per Pesaro e Petrarca contro le ultime due della classe: Murilo Schiochet ne fa tre nel 4-2 dei rossiniani a Pistoia, c'è lo zampino di Adriano Foglia nel 5-1 dei patavini al Melilli.

SI CHIUDE CON LO SKYMATCH

Questi i risultati della 22esima giornata di Serie A New Energy: Feldi Eboli-Ciampino Aniene 3-1, Sandro Abate Avellino-L84, 360GG Monastir-Fortitudo Pomezia 3-2, Olimpus Roma-Futsal Pescara 3-4, Italservice Pesaro-Nuova Comauto Pistoia 4-2, Petrarca-Città di Melilli 5-1, Meta Catania-Real San Giuseppe (domenica 26 febbraio, ore 20.45, diretta su Sky Sport). Classifica: Napoli Futsal* 48, Came Dosson 44, Olimpus Roma** e Feldi Eboli* 43, Sandro Abate* e Futsal Pescara 40, L84 37, Real San Giuseppe*** 29, Italservice Pesaro e Ciampino Aniene 25, Petrarca 24, Meta Catania* 23, 360GG Monastir 20, Nuova Comauto Pistoia*** 11, Città di Melilli 4. *una gara da recuperare, **tre punti di penalizzazione, ***un punto di penalizzazione.

SERIE A FEMMINILE, VOLA UN ALTRO PESCARA

Il Bitonto, impegnato domenica a Lupari contro la VIP, dovrà immediatamente rispondere al Pescara. Le adriatiche, infatti, regolano 5-3 un'ottima Irpinia in uno dei tre anticipi della ventesima giornata della Serie A Puro Bio e salgono momentaneamente al comando della Serie A Puro. Nelle altre sfide il Kick Off passa 3-0 a Montemesola con lo Statte, stesso risultato per il Molfetta. Che rialza la testa e torna a sperare nella salvezza grazie al successo contro l'Audace Verona, con tanto di clean sheet. Domenica il resto della giornata.