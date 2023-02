Bitonto di nuovo in vetta, di forza! Serie A maschile: Meta in extremis

E’ durato un giorno il primato di un Pescara ok 5-3 contro l’Irpinia nell’anticipo della ventesima giornata della Serie A Puro Bio. Il Bitonto dopo neanche tre minuti aveva già sbrigato la pratica VIP, tramortita a Lupari da Lucileia e da una doppietta di Renatinha (ne farà quattro). Un match praticamente mai esistito: le ragazze di Marzuoli volano 8-1 all’intervallo, prima di andare per la seconda volta di fila in doppia cifra e chiudere 12-2. Un (largo) successo che permette alle neroverdi di tornare di forza in testa al campionato.