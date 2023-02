La carica di Catania e la visione di Bellarte. "Avanti Italfutsal"

PALACATANIA DA SOLD OUT

L'Italfutsal torna in Sicilia a 12 anni dall'ultima volta, e non la trova granché cambiata: è un amore viscerale e incondizionato per gli Azzurri, una spinta certamente in vista del match in programma mercoledì 1 marzo, ore 20.30, in diretta streaming sul sito della FIGC. "Il pubblico amico potrà essere un fattore nella partita". Il commissario tecnico Azzurro si prende la carica di entusiasmo per un PalaCatania che viaggia verso il sold out, e la trasforma in energia. "Questa è una Nazionale molto amata - assicura - perché i tifosi si identificano nei giocatori, come esempi da seguire". Sarà una festa sugli spalti di sicuro. "Ma non si può pensare a una gara facile". Questo il monito del cittù Azzurro per il match contro il fanalino di coda del girone. "All'andata finì in parità - continua Max Bellarte - loro sono ultimi nel girone e per provare a qualificarsi, direttamente o con un posto ai play off, non possono più sbagliare. Partita decisiva, fare passi falsi risulterebbe letale. Mi aspetto una gara simile a quella di andata”. E' il risultato che deve cambiare, onde doversi giocare tutto in Svezia, nell'ultima sfida del girone, a Gavle, l' 8 marzo (ore 18.30).

ATTIVITA' COLLATERALI E SITUAZIONE



La Nazionale in Sicilia è l'occasione per tutta una serie di attività collaterali all'evento, prima fra tutte quella realizzata dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che, nella giornata del 1° marzo, ha previsto un workshop tecnico su 'L’Evoltution Programme nel Futsal". Questa la situazione del Main Round che vede coinvolta la Nazionale di calcio a 5: Italia 4 punti (2 partite), Svezia 3 (2), Macedonia del Nord 1 (2). La vincente del girone e le quattro migliori seconde dei 12 gironi volano all'Elite Round; le 8 peggiori seconde, invece, si giocheranno il pass ai playoff. Di seguito di convocati. Portieri: Jurij Bellobuono (Real San Giuseppe), Lorenzo Pietrangelo (Napoli Futsal), Gianluca Parisi (Sandro Abate). Giocatori di movimento: Francesco Lo Cicero (Ecocity Genzano), Gennaro Galletto (Real San Giuseppe), Lorenzo Etzi (360GG Monastir), Fabricio Calderolli (Feldi Eboli), Cristopher Cutrupi (Olimpus Roma), Nicola Cutrignelli (Olimpus Roma), Antonino Isgrò (Olimpus Roma), Marcelo Padilha (Olimpus Roma), Gabriele Ugherani (Sandro Abate), Enrico Donin (Mantova), Alessandro Schettino (L84), Carmelo Musumeci (Meta Catania), Maurizio Silvestri (Meta Catania), Gabriel Motta (Jimbee Cartagena), Alex Merlim (Sporting CP).