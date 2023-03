Passerella Italfutsal: "Ma in Svezia voglio una partita di livello"

Gita no, premio sì. Il pass per l’Elite Round delle Qualificazioni Mondiali è già stato preso. Aritmeticamente. Un po’ grazie all’evento di Catania, dove oltre 3500 spettatori hanno trascinato gli Azzurri al successo (6-3) contro la Macedonia del Nord, un po’ per la sconfitta proprio della Svezia, caduta a Skopje. Ma chi pensa a una Nazionale appagata per l'ultimo impegno del girone 10 del Main Round delle Qualificazioni Mondiale, non conosce a fondo la visione del commissario tecnico dell'Italia del futsal.