La Feldi esulta tre volte. Pesaro, il Ciampino è proprio tabù. RSG ok

Il pari thrilling di Cercola (4-4) nello scontro al vertice fra Napoli Futsal e Olimpus Roma nell'anticipo, è un risultato che fa comodo soltanto alla Feldi Eboli. Le Volpi di Salvo Samperi, infatti, passano 3-2 a Settimo Torinese nella prima partita della storia del futsal trasmessa (anche) in diretta su TikTok e compiono un super balzo in classifica: in un colpo solo, scavalcano il Came Dosson, naufrago sull’isola nell’anticipo contro il redivivo Meta Catania, al secondo successo di fila dopo l’esonero di Carmine Tarantino, ma soprattutto sorpassano proprio l’Olimpus Roma, salendo al secondo posto in classifica da soli, con una gara in meno, a -3 dalla capolista Napoli che ha lo stesso numero di match degli ebolitani.

IL PESCARA ESULTA DUE VOLTE

Oltre la Feldi Eboli, esulta due volte anche il Futsal Pescara, l’altra beneficiaria della 23esima giornata della regular season di Serie A New Energy. Soffrendo più del previsto, gli adriatici di Despa regolano 5-3 il quasi retrocesso Melilli e sono quinti da soli perché il Sandro Abate Avellino crolla a Pistoia sotto i colpi di Javi Roni e Guina: il sorprendente 5-2 permette alla Nuova Comauto di Emanuele Fratini di alimentare la fiammella di speranza della salvezza, da conquistare ai playout, distante però dieci punti visto che Fortitudo Pomezia-Petrarca è stata rinviata a data da destinarsi, causa accertate positività (sette) nel gruppo squadra dei pometini.

REAL SAN GIUSEPPE, CI PENSA PATIAS

In coda Ciampino, si conferma tabù per i campioni d’Italia del Pesaro, avanti 3-2 prima di essere ribaltati 4-3: al Palatarquini decisive le reti del match winner Ezequiel Diaz e Gabriel Pina, tutto nel giro degli ultimi 41 secondi. Altra delusione per i campioni in carica, già sorpresi in casa dagli aeroportuali. Le tantissime assenze, infine, non impediscono al Real San Giuseppe di tornare al successo: ci pensa Patias, 2-0 al 360GG Monastir.

PISTOIA, UNA FIAMMELLA DI SPERANZA

Questi i risultati della 23esima giornata di Serie A New Energy: Meta Catania-Came Dosson 4-1, Napoli Futsal-Olimpus Roma 4-4, Futsal Pescara-Città di Melilli 5-3, Ciampino Aniene-Italservice Pesaro 4-3, Nuova Comauto Pistoia-Sandro Abate Avellino 5-2, L84-Feldi Eboli 2-3, Fortitudo Pomezia rinviata, Real San Giuseppe-360GG Monastir 2-0. Classifica: Napoli Futsal 49, Feldi Eboli 46, Olimpus Roma* e Came Dosson 44, Futsal Pescara 43, Sandro Abate Avellino 40, L84 37, Real San Giuseppe** 32, Meta Catania 29, Ciampino Aniene 28, Fortitudo Pomezia e Italservice Pesaro 25, Petrarca 24, 360GG Monastir 20, Nuova Comauto Pistoia** 14, Città di Melilli 4. *tre punti di penalizzazione, **un punto di penalizzazione.

SERIE A FEMMINILE, GLI ANTICIPI

La capolista Pescara ai piedi di Sara Boutimah. L'Azzurra in grande spolvero in uno degli anticipi della 22esima giornata della Serie A Puro Bio e si porta a casa il pallone per il suo hat-trick nel 6-1 delle adriatiche al Pelletterie. Molto più sofferto il successo della Lazio nell'altro anticipo: a Fiano Roma Siclari nel finale doma (4-3) un coriaceo Audace Verona.

FINAL FOUR, LA FINALE IN TV

Due successi di misura portano Sporting Sala Consolina e Todis Lido di Ostia all'atto conclusivo della Coppa Italia della Serie A2 maschile. I padroni di casa campani superano 4-3 un ostico Leonardo. Nella gara inaugurale dell'evento di San Rufo, la squadra capitolina piega 2-1 il Cesena grazie a un gol nel finale di Chimanguinho. Domenica la finale: diretta su Sky Sport alle 20.45.