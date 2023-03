Da -11 alla vetta: la Feldi passa ad Avellino e aggancia il Napoli

DI RIMONTA IN RIMONTA

La rimonta completata arriva nel recupero della diciottesima giornata della Serie A New Energy di futsal, ad Avellino, nel derby contro il Sandro Abate. Ci pensa Decio Restaino a stappare l’incontro, la squadra dell’ex Basile reagisce e con la dupla Gui-Alex ribalta tutto a cavallo delle due frazioni. Ma Samperi può contare su un Venancio in stato di grazia, che non solo difende, va a segno con incredibile regolarità e riporta il risultato in parità. E’ il momento topico del derby del PalaDelMauro: a stretto giro di posta Guilhermao raccoglie un assist di Venancio e trafigge ancora Parisi. L’uno-due è terribile ai fini del derby, anche se Gui colpisce un palo e c’è gara fino a un minuto dal termine, quando Selucio concretizza una ripartenza di Calderolli per il mortifero 4-2. L’ex Maritime si ripete una manciata di secondi dal termine, decretando il 5-2 e l’aggancio della Feldi al Napoli, in vetta al campionato.

ALTALENA DI EMOZIONI

Sorpassi e controsorpassi anche a Nocera Inferiore, nell’altro recupero della regular season di Serie A. Al PalaCoscioni Marco Ercolessi sblocca Real San Giuseppe-Italservice Pesaro. Ma i campioni in carica vanno a segno con Joao Miguel e Jukka Kytola. A un minuto dal termine Patias su tiro libero sancisce il 2-2. Un risultato che permette ai vesuviani di portarsi momentaneamente a +4 sul Meta Catania, nono e primo degli esclusi (ora) per i playoff; rossiniani sempre immischiati nelle paludose zone playout.