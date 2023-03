Coppa Italia, corsa al biglietto: la Final Four di Napoli verso il sold out

Vuoi per una tradizione che accompagna il futsal ormai da 36 stagioni , vuoi per un concentrato di emozioni e spettacolo in pochi giorni, in un unico impianto, vuoi per l’ambito trofeo in palio, la coccarda tricolore, la Coppa Italia è l’evento per eccellenza nel calcio a 5.

LE PARTECIPANTI

Quest’anno, poi, la formula è cambiata, non c’è margine d’errore nella Final Four. Inedita anche la location: Napoli, il PalaBarbuto per l’occasione. A rendere tutto più entusiasmante, tre campane e i campioni in carica dell’Italservice Pesaro, nella morsa delle ambiziose Napoli, Feldi Eboli e Real San Giuseppe.

IL PROGRAMMA

Sabato 25 marzo le semifinali. Alle ore 18 derby campano fra Feldi Eboli e Real San Giuseppe, a seguire (ore 21, sempre su Sky Sport) Napoli Futsal Italservice Pesaro. Domenica la finalissima, sempre in tv, a partire dalle 18.

CORSA AL TAGLIANDO

DA oggi sarà possibile seguire l'inesorabile avvicinamento della Coppa al Pala Vesuvio: sui canali social della Divisione, la grande protagonista, la più attesa e desiderata, farà visita ad alcuni luoghi iconici di Napoli, prima di svoltare per Ponticelli e prendere casa proprio al Pala Vesuvio, pronta a godersi lo spettacolo del futsal. Mercoledì 23, invece, quattro giocatori delle quattro squadre finaliste saranno ospiti allo Stadio Maradona, per promuovere la Final Four e assistere a Italia-Inghilterra. Come inizio non c’è male: sono già oltre 2000 i posti prenotati in tribuna per assistere alle partite. Per poter riservare il proprio tagliando gratuito basterà andare su www.futsalevents.it.