Final Four, PalaVesuvio verso il sold out. Boom di richieste per il clinic con Bellarte

La settimana che porta all'evento stagionale, l'assegnazione della trentasettesima Coppa Italia della Serie A maschile di futsal, scivola via con belle notizie e grande partecipazione . Oltre duemila i posti già assegnati per la Final Four del PalaBarbuto, in programma sabato 25 (le semi) e domenica 26 marzo (la finale) a Napoli.

LA CARICA DEI DUECENTO (E PIU')

Sta riscuotendo grande successo il clinic organizzato per il giorno della finale che vedrà protagonisti il commissario tecnico della Nazionale di futsal, Max Bellarte, e il cittì della Spagna, Fede Vidal, vecchia conoscenza del calcio a 5 italiano, uno degli ex allenatori della Luparense. Le richieste per assistere al clinic (domenica proprio al PalaBarbuto, alle ore 15) hanno già superato le 200 unità. Per i posti rimanenti bisognerà inviare una mail a calcio5@figc.it.

FINAL FOUR, IL PROGRAMMA

Sarà il derby campano fra Feldi Eboli-Real San Giuseppe ad aprire la manifestazione di Napoli: diretta su Sky Sport a partire dalle ore 18. A seguire (ore 21), sempre in tv, Italservice Pesaro-Napoli Futsal. La finale è prevista domenica, nuovamente alle ore 18, ancora in diretta su Sky Sport. Gli ultimi tagliandi gratuiti a disposizione, sia per le semifinali di sabato, sia per finale di domenica sono disponibili fino a esaurimento su www.futsalevents.it.

SERIE A PURO BIO, IL RECUPERO

Intanto nel massimo campionato femminile di futsal, tutte le squadre hanno lo stesso numero di gare dopo il recupero di Montemesola: tutto facile per il TikiTaka Francavilla. Che s'impone 7-0 e si riprende la terza posizione in classifica, scavalcando il Città di Falconara. Statte a un passo dalla retrocessione.