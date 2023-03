Italfutsal Under 19, chi ben comincia: 3-0 alla Rep. Ceca a Policoro

BENEDETTE PALLE INATTIVE

Sono le palle inattive il grimaldello che apre la porta della nazionale di Bruna. In apertura di primo tempo Lavrendi si fa trovare al posto giusto al momento giusto, appoggiando in rete da due passi il pallone che vale il vantaggio Azzurrino. A metà ripresa è sempre una situazione di palla ferma che consente a Perazzetta di raddoppiare. L’uno-due che manda al tappeto la Rep. Ceca, due minuti più tardi, è di Grosso. Una prestazione convincente quella degli Azzurrini, fra i migliori una nota di merito per Yaghoubian, determinante con le sue parate nello spegnere sul nascere qualsiasi voglia di rimonta avversaria. Italfutsal Under 19 in testa al girone insieme alla Turchia, ok 6-2 contro l’Inghilterra. Gli Azzurrini di Bellarte torneranno in campo giovedì per la sfida contro la nazionale dei Tre Leoni, sempre in diretta streaming.

REPUBBLICA CECA-ITALIA: 0-3 (0-1 pt)

REPUBBLICA CECA: Buchar, Siler, Kuta, Ja. Zapotocky, Ji. Zapotocky, Spanik, Palatka, Tilinger, Svejkovsky, Tomek, Zlatnicek, Krotil. Ct Bruna

ITALIA: Yaghoubian, Schettino, Lavrendi, Bui, Grosso, Gattarelli, Perazzetta, Avellano, Guerini, Vescio, Salvetti, La Barbera. Ct Bellarte

MARCATORI: 3’15’’ pt Lavrendi (I), 11’04’’ st Perazzetta (I), 13’08’’ Grosso (I)

AMMONITI: Lavrendi (I), Guerini (I), La Barbera (I), Ji. Zapotocky (I)

ARBITRI: Mladenovski (MKD), Rabrenovic (SRB), Santos (POR), CRONO: Dimunto (ITA)

UEFA FUTSAL EURO UNDER 19 - MAIN ROUND, GRUPPO 7

IL PROGRAMMA GARE

1ª GIORNATA - 22/03/2023

Turchia-Inghilterra 6-2

Repubblica Ceca-Italia 0-3

2ª GIORNATA – 23/03/2023

Repubblica Ceca-Turchia, ore 15

Italia-Inghilterra, ore 20:30, diretta figc.it

3ª GIORNATA – 25/03/2023

Inghilterra-Repubblica Ceca, ore 15

Italia-Turchia, ore 20:30, diretta figc.it

LA CLASSIFICA*

Turchia 3 (+4)

Italia 3 (+3)

Inghilterra 0 (-4)

Repubblica Ceca 0 (-3)

*fra parentesi la differenza reti