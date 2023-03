Italfutsal U19 raggiunta nel finale dall'Inghilterra. Ma il primato resiste

Italfutsal Under 19 sempre in testa al girone 7 del Main Round di Policoro per le Qualificazioni all'Europeo di Porec. Il primato resta, così come tanta amarezza per qualcosa che poteva essere e non è stato. Al PalaErcole Azzurrini ripresi sul 2-2 a 4" dal termine dopo il ribaltone della ripresa.

PARTENZA IN SALITA

Bellarte è senza La Barbera e cambia portiere per la seconda sfida del quadrangolare di Policoro contro l'Inghilterra: non c'è Yaghoubian (uno dei migliori nel 3-0 alla Repubblica Ceca), bensì Gattarelli. L'Italfutsal Under 19 non ha un approccio performante al match e va sotto a metà frazione: fa tutto Barber, siamo sotto all'intervallo. Ben altra Nazionale nella ripresa, più spigliata, più grintosa, trascinata dagli oltre 1500 spettatori (secondo sold out di fila al PalaErcole): Salvetti s'inventa il pari, un tiro mancini di Grosso (già a segno nella partita inaugurale) vale il sorpasso. Kitson si gioca la carta del 5vs4, l’Italia fallisce il match winner con Salvetti prima di essere punita, a 4" dal suono della sirena, da Nathan.

SI DECIDE TUTTO CON LA TURCHIA

Azzurrini in testa al girone perché la Turchia viene sorpresa e doppiata (4-2) dalla Repubblica Ceca. La qualificazione all'Europeo di Porec si deciderà all'ultima giornata: solo con un successo l'Italfutsal avrà la certezza del primato.

ITALIA-INGHILTERRA 2-2 (0-1 p.t.)

ITALIA: Gattarelli, Schettino, Guerini, Salvetti, Bui, Yaghoubian, Perazzetta, Sciaudone, Lavrendi, Avellano, Vescio, Grosso. Ct Bellarte

INGHILTERRA: Taylor, Uniatowicz, Devine, Barber, Deighan, Meranda, Nathan, Sikirwai, Desborough, Brickman, Badham, Kaye. Ct Kitson

MARCATORI: 9’15’’ pt Barber (IN), 3’04’’ st Salvetti (IT), 14’41’’ Grosso (IT), 19’56’’ Nathan (IN)

AMMONITI: Deighan (IN), Perazzetta (IT), Barber (IN), Nathan (IN)

ARBITRI: Cardoso Santos (POR), Mladenovski (MKD), Vrijens (BEL), CRONO: Dimundo (ITA)

UEFA FUTSAL EURO UNDER 19 - MAIN ROUND, GRUPPO 7

IL PROGRAMMA GARE

1ª GIORNATA - 22/03/2023

Turchia – Inghilterra 6-2

Repubblica Ceca – Italia 0-3

2ª GIORNATA – 23/03/2023

Repubblica Ceca – Turchia 4-2

Italia – Inghilterra 2-2

3ª GIORNATA – 25/03/2023

Inghilterra – Repubblica Ceca, ore 15

Italia – Turchia, ore 20:30, diretta figc.it

LA CLASSIFICA*

Italia 4 (+3)

Turchia 3 (+2)

Repubblica Ceca 3 (-1)

Inghilterra 1 (-4)

*fra parentesi la differenza reti