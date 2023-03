Final Four di Napoli, quattro personaggi in cerca del Trofeo

La Coppa Italia è sbarcata per la prima volta sul Golfo, alle Falde del Vesuvio. Ha sfilato per le vie della città, è stata portata anche al Maradona in occasione di Italia-Inghilterra di calcio, una delle tante iniziative per l’evento stagionale del futsal , in collaborazione con FIGC. Ora le tante attività collaterali lasciano spazio al calcio a 5 giocato.

FELDI EBOLI-REAL SAN GIUSEPPE

Sarà il derby campano ad aprire la Final Four del PalaVesuvio. La Feldi Eboli è una delle capolista della regular season insieme al Napoli Futsal che però ha sempre perso nei due confronti diretti con il Real San Giuseppe: sia in campionato (addirittura in casa) sia in Coppa Divisione (ai tiri di rigore). “Credo sia arrivato il momento di andare in campo e fornire le nostre migliori prestazioni”. Così parlò Salvo Samperi, allenatore delle Volpi ebolitane. “Affrontiamo questa sfida con la nostra identità e il nostro gioco per poi tirare le somme alla fine”. Neanche Fausto Scarpitti guarda ai precedenti, nelle gare secche tutto è possibile. “Non dovremo pensare che aver vinto due partite in stagione faccia di noi una squadra abituata a battere la Feldi. Dobbiamo essere umili - continua il tecnico molisano - ma consapevoli del fatto che loro sono più forti ma che noi abbiamo le carte in regola per batterli".

ITALSERVICE PESARO-NAPOLI FUTSAL

La seconda semi mette a confronto i campioni in carica contro la favorita numero uno per la Coppa Italia. "Pesaro viene qui per fare il massimo. Noi contiamo sul fatto che è una partita secca e pertanto è condita di argomenti che esulano un po' dalla normalità. Su questi puntiamo". Fulvio Colini ha intenzione di giocarsela con le sue armi, quelle che hanno sorpreso l’Olimpus Roma in Supercoppa, anche se classifica di regular season e pronostici pendono tutti dalla parte degli azzurri di David Marìn. “Loro hanno certamente maggior esperienza di questo tipo di partite. Noi siamo forti però alla fine dei conti è la prima semifinale che gioca il Napoli - rimarca l’allenatore spagnolo dei partenopei - Sarà difficile, dovremo giocare al nostro massimo livello.

IL PROGRAMMA DELLA FINAL FOUR

I tagliandi gratuiti, sia per le semifinali di sabato, sia per finale di domenica sono disponibili fino a esaurimento su www.futsalevents.it. Per partecipare al clinic con Max Bellarte e Fede Vidal, rispettivamente commissario tecnico della Nazionale e della Spagna, sarà necessario inviare un’e-mail a calcio5@figc.it. Questo il programma della Final Four:

SEMIFINALI – 25/03/2023

A) Feldi Eboli-Real San Giuseppe ore 18, diretta Sky Sport

B) Italservice Pesaro-Napoli Futsal ore 21, diretta Sky Sport

FINALE – 26/03/2023

Vincente A-Vincente B, ore 18 diretta Sky Sport