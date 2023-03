Serie A, recupero: Fortitudo Pomezia, il bis è servito

Un recupero importantissimo in chiave salvezza nella settimana della Final Four di Coppa Italia. La Fortitudo Pomezia batte 4-1 il Petrarca nello scontro diretto del PalaLavinium, valevole per la 23esima giornata di regular season. Il protagonista è Matteus, autore della doppietta che spiana la strada ai pometini nel primo tempo. L'espulsione di Mentasti non fa male ai pometini, ancora a segno nella ripresa con Divanei e Molitierno. A giochi ampiamenti fatti, la rete di Oitomeia.