Bitonto senza problemi nell'anticipo. Ora tocca al Pescara

IL PROGRAMMA DI GIORNATA

Bitonto, dunque, momentaneamente in testa al campionato, con un punto di vantaggio su quel Pescara di scena a Fondi domenica contro una Vis già aritmeticamente retrocessa in Serie A2 Femminile. Questo il programma: Bitonto-Molfetta 9-2, Pelletterie-Italcave Real Statte, Irpinia-VIP, Audace Verona-Rovigo Orange, Città di Falconara-Lazio, TikiTaka Francavilla-Kick Off, Vis Fondi-Pescara Femminile. Classifica: Bitonto 59, Pescara Femminile 58, TikiTaka Francavilla 54, Città di Falconara 53, Kick off 39, Lazio 34, Audace Verona e Pelletterie 25, VIP 24, Rovigo Orange e Molfetta 21, Irpinia 20, Italcave Real Statte 10, Vis Fondi 1.

BITONTO-FEMMINILE MOLFETTA 9-2 (5-2 p.t.)

BITONTO: Castagnaro, Santos, Cenedese, Renatinha, Luciléia, Nicoletti, Buquicchio, Abbadessa, Pezzolla, Mansueto, Pernazza, Tempesta. All. Marzuoli.

FEMMINILE MOLFETTA: Oselame, De Marco, Bruninha, Ion, Caballero, La Macchia, Amanda, Lucchesi, Castro, Giacò, Andriani, Boukaleb. All. Iessi

MARCATRICI: p.t. 1'05" Caballero (M), 4'07" aut. Ion (B), 8'46" Luciléia (B), 11'23" Caballero (M), 13'32" Cenedese (B), 16'12" Renatinha (B), 17'53" Luciléia (B), s.t. 3'43" Luciléia (B), 4'38" Luciléia (B), 7'18" Mansueto (B), 18'15" Cenedese (B)

AMMONITE:

ESPULSE: Oselame (M)

ARBITRI: Emilio Romano (Nola), Ugo Ciccarelli (Napoli) CRONO: Saverio Carone (Bari)