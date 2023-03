Coppa Italia, una finale senza capolista: è San Giuseppe-Pesaro

La Coppa Italia è stata tradizionalmente foriera di match spettacolari, palpitanti, incerti. Ma stavolta, nell'inedita cornice del PalaVesuvio di Napoli, alla prima Final Four della storia della competizione, si è andati oltre. Cadono una a una tutte e due le capolista della regular season di Serie A : chi con la sua bestia nera, chi ai tiri di rigore con i campioni in carica. Così la finale della 37esima edizione della Coppa Italia sarà Real San Giuseppe-Italservice Pesaro. Chi l'avrebbe detto alla vigilia.

TRE VANTAGGI NON BASTANO

Sospinto dal caloroso pubblico di casa, il Napoli Futsal va avanti tre volte contro l'Italservice Pesaro: il doppio vantaggio dato dalla rete di Mancha su magia di Fortino e l'autogol di Ruan viene rintuzzato da Murilo Schiochet (su erroraccio di Honorio) e Ruan. Che tocca di petto dopo un morbido tocco sotto dello scatenato Murilo Schiochet. Alla squadra di David Marin non basta neanche tornare a condurre nella ripresa, con la rete dell'ex Salas. Uno stoico Tonidandel (non parteciperà neanche alla lotterie dei rigori) fa 3-3, risultato con il quale si va all'extra time. Squadre stremate, nessuno segna, sevono i penalty. Il Napoli ne sbaglia due di fila: il primo con Fortino, il secondo con Mateus che non aveva giocato neanche un secondo, in entrambi i casi para Putano. L'Italservice non ne fallisce uno e con Murilo Schiochet si guadagna la sua undicesima finale di fila.

ANCORA TU

Neanche alla Feldi Eboli basta andare all'intervallo avanti 3-2 per esorcizzare il tabù Real San Giuseppe, capace di sorprendere le Volpi di Samperi sia in campionato (blitz al PalaSele) sia in Coppa Divisione. Accade di nuovo in una ripresa nella quale il roster di Scarpitti pareggia su punizione con Ale Patias e trova la rete del vantaggio con il Cholo Salas. Samperi si gioca la carta del portiere di movimento, ma il 5vs4 è nefasto: a 2'12" dal suono della sirena Patias ruba pallone e segna trova il definitivo 5-3 con la porta sguarnita. E' il gol che decide il derby campano, ancora una volta appannaggio dei vesuviani. Domenica la finale alle ore 18: diretta tv su Sky Sport.

FINAL FOUR COPPA ITALIA SERIE A - PALAVESUVIO - NAPOLI



SEMIFINALI - SABATO 25 MARZO

A) FELDI EBOLI-REAL SAN GIUSEPPE 3-5

B) ITALSERVICE PESARO-NAPOLI FUTSAL 7-4 d.t.r.



FINALE - DOMENICA 26 MARZO

REAL SAN GIUSEPPE-ITALSERVICE PESARO ore 18, diretta Sky Sport



ALBO D’ORO COPPA ITALIA SERIE A

1985/1986 Canottieri Aniene, 1986/1987 Canottieri Aniene, 1987/1988 Eur Olimpia Roma, 1988/1989 Roma RCB, 1989/1990 Roma RCB, 1990/1991 Torrino, 1991/1992 Torrino, 1992/1993 Torrino, 1993/1994 Torrino, 1994/1995 Torrino, 1995/1996 Torino, 1996/1997 Torino, 1997/1998 Lazio, 1998/1999 Lazio, 1999/2000 Genzano, 2000/2001 Augusta, 2001/2002 Prato, 2002/2003Lazio, 2003/2004 Prato, 2004/2005 Nepi, 2005/2006 Luparense, 2006/2007 Montesilvano, 2007/2008 Luparense, 2008/2009Arzignano, 2009/2010 Marca, 2010/2011 Lazio, 2011/2012 Asti, 2012/2013 Luparense, 2013/2014 AcquaeSapone, 2014/2015 Asti,2015/2016 Pescara, 2016/2017 Pescara, 2017/2018 AcquaeSapone, 2018/2019 AcquaeSapone, 2019/2020 non assegnata, 2020/2021 Italservice Pesaro, 2021/2022 Italservice Pesaro