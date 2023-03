L84-Pescara: pari show nell'anticipo. Crisi Napoli: esonerato David Marìn

ADIOS

Ma la notizia del giorno è l'esonero di David Marin. Questa la decisione presa dal Napoli Futsal dopo la cocente eliminazione in semifinale di Coppa Italia, ai tiri di rigore, contro l'Italservice Pesaro. Il comunicato ufficiale degli azzurri pone fine alla breve esperienza dell'allenatore madrileno alle Falde del Vesuvio. "Il Napoli Futsal comunica di aver sollevato David Marìn dall'incarico di allenatore della prima squadra. Il club ringrazia il tecnico per il percorso compiuto insieme, per la serietà e la professionalità dimostrate durante il lavoro svolto in questi mesi. La panchina è affidata all'allenatore in seconda Nicola Ferri".