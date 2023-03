Pescara sempre in testa. Vince lo Statte: è bagarre salvezza

La 23esima giornata della regular season della Serie A Femminile di futsal si rivela, alla fine, un turno interlocutorio. Il Pescara si riprende la vetta della classifica andando a vincere come da copione a Fondi, sul campo della già retrocessa Vis. Le adriatiche partono al piccolo trotto, si ritrovano sull'1-1 poi si scatenano Belli e Boutimah , non c'è più storia: finisce con una goleada (10-2). Vincono tutte le quattro sorelle: il Francavilla doppia il Kick Off, un Città di Falconara in salute sconfigge la Lazio.

LA SORPRESA DI GIORNATA

Se lassù tutto rimane sostanzialmente invariato, quaggiù s'infiamma la lotta per non retrocedere. C'è ancora lo Statte in corsa. Le tarantine mettono a segno la sorpresa di giornata andando a vince 1-0 (con gol di Valeria) in terra toscana contro il Pelletterie. Per il resto si rivela un turno pro Rovigo Orange: le rodigine si aggiudicano il derby di Verona e prendono punti a tutte le concorrenti per la salvezza, visto che il Molfetta era stato sconfitto nell'anticipo dal Bitonto e complice il pari tra Irpinia e VIP.

LOTTA SERRATA LAGGIU'

Questi i risultati della 23esima giornata della Serie A Puro Bio: Bitonto-Molfetta 9-2, Pelletterie-Italcave Real Statte 0-1, Irpinia-VIP 1-1, Audace Verona-Rovigo Orange 1-2, Città di Falconara-Lazio 7-3, TikiTaka Francavilla-Kick Off 4-2, Vis Fondi-Pescara Femminile 2-10. Classifica: Bitonto 59, Pescara Femminile 58, TikiTaka Francavilla 54, Città di Falconara 53, Kick off 39, Lazio 34, Audace Verona e Pelletterie 25, VIP 24, Rovigo Orange e Molfetta 21, Irpinia 20, Italcave Real Statte 10, Vis Fondi 1.