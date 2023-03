Campania in festa, favola Real: San Giuseppe, storica Coppa Italia

Vince l’Underdog. Chi pensava che una tra Napoli e Feldi Eboli avrebbe portato il primo trofeo in Campania, non aveva fatto i conti con il Real San Giuseppe , ottava in classifica, a rischio playoff scudetto, eppure mai sconfitta in una partita secca. I vesuviani di Fausto Scarpitti mantengono fede alla loro identità di squadra imbattibile in un incontro da dentro o fuori, superano 3-1 l’Italservice Pesaro aggiudicandosi la trentasettesima edizione della Coppa Italia, prima a Napoli con la formula della Final Four. Uno stoico Pesaro capace di far fuori in semi il favorito Napoli si arrende alla sua quarta finale consecutiva. Con l’onore delle armi.

I PRECEDENTI ERANO STATI CHIARI

Scarpitti senza lo squalificato Igor, a Colini manca Duda Dalcin, infortunato di lungo corso. La finale comincia nel segno dell’equilibrio, come i precedenti (due pareggi in campionato) avevano previsto. De Oliveira chiama subito in causa Bellobuono, Galletto si ritrova a tu per tu con Putano ma allarga troppo il mancino. Murilo Schiochet ci prova al volo e per poco non trova il gol dell’anno, un diagonale di Cesaroni fa la barba al palo, Julio De Oliveira centra la traversa da ottima posizione. Ci si avvia così al termine della prima frazione, ma il Real San Giuseppe passa nell'ultimo minuto di gioco: Patias vede Salas al centro, lo serve, il chirurgico destro del Cholo non dà scampo a Putano: 1-0 all’intervallo.

ROSSO A DE OLIVEIRA, E' LA SVOLTA

ci vuole ben altro per sconfiggere l’Italservice Pesaro, abituato a queste tipologie di partite, ad andare sotto ma altrettanto sicuro di rimontare. Accade nuovamente a inizio ripresa: fallo laterale di De Oliveira, dentro l’area tocca Fortini sorprendendo Bellobuono: 1-1 e palla al centro. Anche la squadra di Scarpitti ha, però, una qualità unica: va a folate, ma quando spinge è un tornado: André Santos colpisce un palo, Patias pure. Ed è proprio l’mvp del PalaVesuvio a riportare avanti i gialloblù, con una delle specialità della sua casa: i calci di punizione. Colini a cinque minuti dalla fine del match si gioca la carta del portiere di movimento: Pesaro inizia a far girare palla, ma sbaglia il possesso in maniera sanguinosa, Cesaroni calcia all’indirizzo della porta, De Oliveira tocca col braccio, si prende il giallo e viene espulso per doppia ammonizione. E’ la svolta. Il Real sfrutta al massimo i due minuti con la superiorità numerica, trovando il 3-1 con Dian Luka. Vince il Real San Giuseppe, la prima squadra a portare un trofeo di Serie A in Campania.

REAL SAN GIUSEPPE-ITALSERVICE PESARO 3-1 (1-0 p.t.)

REAL SAN GIUSEPPE: Bellobuono, Dian Luka, Duarte, Patias, Cesaroni, Ercolessi, Galletto, Guerra, Santos, Imparato, Salas, Fusco. All. Scarpitti

ITALSERVICE PESARO: Putano, Tonidandel, Canal, De Oliveira, Schiochet, Kytola, Fortini, Pires, Joao Miguel, Ruan, Vesprini, Cianni. All. Colini

MARCATORI: 19'27'' p.t. Salas (RSG), 4'16'' s.t. Fortini (P), 7'16'' Patias (RSG), 17'05'' Dian Luka (RSG)

AMMONITI: Ercolessi (RSG), Fortini (P), Patias (RSG), Ruan (P), Duarte (RSG), Santos (RSG), Tonidandel (P)

ESPULSI: al 15'18'' del s.t. De Oliveira (P)

ARBITRI: Giulio Colombin (Bassano del Grappa), Giovanni Zannola (Ostia Lido), Andrea Colombo (Modena). CRONO: Fabrizio Andolfo (Ercolano)

FINAL FOUR COPPA ITALIA SERIE A

PALAVESUVIO - NAPOLI



SEMIFINALI - SABATO 25 MARZO

A) FELDI EBOLI-REAL SAN GIUSEPPE 3-5

B) ITALSERVICE PESARO-NAPOLI FUTSAL 7-4

FINALE - DOMENICA 26 MARZO

REAL SAN GIUSEPPE-ITALSERVICE PESARO 3-1