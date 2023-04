Feldi Eboli nuova capolista: derby e sorpasso sul Napoli Futsal

L’era post Coppa Italia comincia con una nuova capolista. E’ la Feldi a dimenticare una deludente Final Four, non un Napoli ufficialmente in crisi. Eboli va sempre avanti nello scontro al vertice della venticinquesima giornata di regular season della Serie A di futsal: Dalcin la sblocca, ma Honorio risponde subito, Guilhermao riporta in vantaggio le Volpi di Samperi ma viene espulso (rosso diretto) e il Napoli sfrutta la superiorità numerica per realizzare con Rafinha il 2-2 con cui si va al riposo. Buona la terza per la Feldi: il guizzo di Venancio a metà ripresa vale il 3-2, un derby vinto e il sorpasso in testa al campionato.