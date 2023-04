Pescara di nuovo in testa. Italcave Statte: un'amara retrocessione

Sorpasso e controsorpasso. Complice gli anticipi del Bitonto, è il leit motiv di una Serie A Femminile che va in pausa con il Pescara in testa alla regular season. Le imbattute adriatiche rispondono subito al successo di sabato del Bitonto a Fiano Romano (5-2) contro la Lazio, sbancando Montemesola. Successo di ripresa per il roster di Dudu Morgado. Che inizia ad handicap, ma rimonta la rete iniziale di Pascual con una doppietta di Jessika Maniera. Lo Statte resta in partita per un tempo (chiuso comunque sotto di due gol), poi crolla sotto i colpi della capolista. Che con un parziale di 4-0 chiude 8-2 in scioltezza. Una sconfitta che segna la fine di un’era per lo Statte : una delle squadre più blasonate del futsal femminile retrocede amaramente in A2.

SKY MATCH

Le prime due staccano Tiki Taka Francavilla e Città di Falconara, che alla fine si annullano nel mach clou di giornata, trasmesso su Sky insieme a Molfetta-Vis Fondi 2-1: le abruzzesi s’illudono sul 3-1, ma le campionesse d’Italia e di Europa rimontano nella ripresa con Praticò e Ferrara, è 3-3. Negli altri incontri, bene il Kick Off che regola l'Audace Verona e blinda il quinto posto. Successi preziosi in ottica salvezza per Rovigo e VIP.

BAGARRE PER EVITARE I PLAYOUT

Questi i risultati della 24esima giornata della Serie A Puro Bio: Lazio-Bitonto 2-5 (giocata sabato), Rovigo Orange-Irpinia 5-1, VIP-Pelletterie 4-1, Kick Off-Audace Verona 2-0, Italcave Real Statte-Pescara 2-8, Femminile Molfetta-Vis Fondi 2-1, TikiTaka-Francavilla-Città di Falconara 3-3. Classifica: Pescara Femminile 64, Bitonto 62, TikiTaka Francavilla 58, Città di Falconara 57, Kick Off 42, Lazio 34, VIP 28, Rovigo Orange 27, Audace Verona e Pelletterie 25, Femminile Molfetta 24, Irpinia 21, Italcave Real Statte 13, Vis Fondi 1.

FINAL FOUR, TRIONFO VIRTUS CAP SAN MICHELE

Non c’è due senza tre. Dopo Real Sandos e Bitonto, la Puglia festeggia il successo della Virtus Cap San Michele, campione di Coppa Italia di Serie A2 Femminile per la prima volta nella sua storia. Nella Final Four di Prato, la squadra di Lombardi piega una coriacea La 10 Livorno, al termine di una finale piacevole e in bilico dall’inizio alla fine. una conclusione di Laluce (poi espulsa) viene deviata da De Camargo entrando imparabilmente in rete. Su palla inattiva arriva il raddoppio pugliese: assist di Barile, 2-0 griffato da Corriero. La puntata di Mastalli sotto la traversa riapre i giochi, ma le livornesi non trovano il gol del 2-2. La capolista del girone C di Serie A2 Femminile ora vede il double.