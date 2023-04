Napoli di ripresa. Ma sono tutte lì: le prime quattro in tre punti

Le sorprese pasquali nel futsal sono tutte in una nuova capolista e in un’ammucchiata lassù, con le prime quattro nell’arco di tre punti, almeno fino al 14 aprile , quando la capolista virtuale Feldi Eboli recupererà il match casalingo contro la Fortitudo Pomezia. Nel frattempo è passata “‘a nuttata” per il Napoli.

IL RIBALTONE DI PADOVA

La squadra partenopea va sotto 2-1 a Padova contro il pericolante Petrarca di Oitomeia (doppietta), ma nella ripresa gli azzurri ribaltano tutto e con un parziale di 6-0 s’impongono 7-2, ritrovando, seppur momentaneamente, la vetta della classifica.

NON MOLLA NESSUNO. O QUASI

Dietro, però, non molla quasi nessuna. L’Olimpus Roma stavolta non sbaglia contro quella Nuova Comauto Pistoia che all’andata impose il pari alla squadra di D’Orto: i Blues s’impongono 4-1 contro l’ex Fratini, ottenendo il secondo successo di fila. Festeggia anche il Pescara, che a Sulmona piega 3-2 il Ciampino Aniene e resta agganciato al terzo posto in compagnia dell’Olimpus Roma. Derby campano al Sandro Abate Avellino, che non ha problemi contro un super rimaneggiato Real San Giuseppe: il 6-0 vale l'aggancio al Came Dosson, fermato sul pari dall'Italservice Pesaro dell'ex Murilo Schiochet, autore del definitivo 2-2. La L84 Torino continua a gioire dopo il successo infrasettimanale in Coppa Divisione, andando a vincere sull’isola contro il già retrocesso Città di Melilli (doppiato 6-3), ipotecando un posto nei playoff scudetto.

SI SALVI CHI PUO'

Il turno pre-pasquale pone fine all’importante striscia positiva (quattro successi e un pari) di un Meta Catania che naufraga su un’altra isola, quella sarda. Il successo del 360GG Monastir è pesantissimo in ottica salvezza: i sardi di Podda salgono in zona playout, facendo scivolare il Petrarca al terzultimo posto.

IL PETRARCA ORA RISCHIA GROSSO

Questi i risultati della 26esima giornata di Serie A New Energy: Città di Melilli-L84 3-6, 360GG Monastir-Catania 4-3, Sandro Abate Avellino-Real San Giuseppe 5-0, Olimpus Roma-Nuova Comauto Pistoia 4-1, Futsal Pescara-Ciampino Aniene 3-2, Came Dosson-Italservice Pesaro 2-2, Petrarca-Napoli Futsal 2-7, Feldi Eboli-Fortitudo Pomezia (14/4, ore 20.30, diretta streaming su Futsal TV). Classifica: Napoli 53, Feldi Eboli 52, Futsal Pescara e Olimpus Roma* 50, Sandro Abate Avellino e Came Dosson 46, L84 42, Meta Catania 36, Fortitudo Pomezia, Real San Giuseppe** e Ciampino Aniene 34, Italservice Pesaro 30, 360GG Monastir 30, Petrarca 25, Nuova Comauto Pistoia 17**, Città di Melilli 4. *3 punti di penalizzazione, **un punto di penalizzazione.