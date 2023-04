Feldi, il recupero non porta alla vetta: super Pomezia al PalaDirceu

Amaro ritorno al PalaDirceu per la Feldi Eboli. Le Volpi di Salvo Samperi sconfitte 5-1 da una super Fortitudo Pomezia nel recupero della ventiseiesima giornata della regular season della Serie A New Energy . L'uno due messo a segno da Tiago Lemos e Raubo spiana la strada alla squadra di Nuccorini. Il solito Venancio riapre l'incontro prima del duplice fischio. Ma è un fuoco di paglia. Nella ripresa ancora Tiago Lemos ristabilisce il doppio vantaggio dei pometini, che dilagano nel finale con doppio Divanei.

IL NAPOLI RINGRAZIA

Non cambia, dunque, la vetta della classifica, in testa rimane il Napoli Futsal. Il quarto successo di fila della Fortitudo Pomezia, invece, vale l'ottavo posto, l'ultimo utile per la qualificazione ai playoff scudetto. Questi dunque i risultati al completo della 26esima giornata della Serie A di futsal: Città di Melilli-L84 3-6, 360GG Monastir-Catania 4-3, Sandro Abate Avellino-Real San Giuseppe 5-0, Olimpus Roma-Nuova Comauto Pistoia 4-1, Futsal Pescara-Ciampino Aniene 3-2, Came Dosson-Italservice Pesaro 2-2, Petrarca-Napoli Futsal 2-7, Feldi Eboli-Fortitudo Pomezia 1-5. Classifica: Napoli 53, Feldi Eboli 52, Futsal Pescara e Olimpus Roma* 50, Sandro Abate Avellino e Came Dosson 46, L84 42, Fortitudo Pomezia 37, Meta Catania 36, Real San Giuseppe** e Ciampino Aniene 34, Italservice Pesaro 30, 360GG Monastir 30, Petrarca 25, Nuova Comauto Pistoia 17**, Città di Melilli 4. *3 punti di penalizzazione, **un punto di penalizzazione.