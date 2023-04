Italfutsal bella a metà: tris Portogallo nel primo test match

PARTENZA AD HANDICAP

Il gol dopo tre minuti di Tiago Brito, che sfrutta al meglio un errato disimpegno difensiva in uscita pressing di Merlim, non manda al tappeto l'Italfutsal. Motta si ribella alla partenza ad handicap, anche Isgrò sfiora il pari impegnando severamente Edu: 1-0 all'intervallo. E' nella ripresa che gli iridati di Jorge Braz fanno la differenza: in apertura di ripresa il 2-0 firmato da Monteiro, su una sponda di tacco di un super Zicky Té. Il 3-0 è figlio di un errore di Marcelinho, una letale ripartenza lusitana, concretizzata da Pany Varela. Domenica si replica, sempre a Vila do Conde, ma alle 21 ore italiane, diretta streaming sul sito della FIGC.

PORTOGALLO-ITALIA 3-0 (1-0 pt)

PORTOGALLO: Edu, André Coelho, Bruno Coelho, Tiago Brito, Zicky, Correia, Santos, Jesus, Monteiro, Neves, Erick, Kutchy, Pany, Teixeira, Sobral. Ct Braz

ITALIA: Bellobuono, Musumeci, Motta, Merlim, Cutrupi, Tornatore, Galletto, Etzi, Pazetti, Isgrò, Liberti, Donin, Cutrignelli, Marcelinho, Yaghoubian. Ct Bellarte

MARCATORI: 2’56’’ pt Tiago Brito (P), 0’53’’ st Monteiro (P), 10’10’’ Pany (P)

ARBITRI: Cristiano Santos (POR), Eduardo Coelho (POR), Ruben Santos (POR), CRONO Eduardo Teixeira Coelho (POR)