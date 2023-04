Pescara e Bitonto: un testa a testa fino all'ultima giornata

UN DOPPIO 2-0

Con il suo marchio di fabbrica, i clean sheet, l’imbattuto capolista Pescara non sbaglia la sfida interna con il pericolante Molfetta: porta inviolata, a segnare ci pensano Soldevilla e Ortega. Ma le ragazze di Dudu Morgado dovranno ancora pazientare per un traguardo comunque importante. Il Bitonto infatti è ancora a -2. Anche le pugliesi di Marzuoli vincono 2-0, contro una avversaria di spessore già sconfitta 7-3 all’andata ma pur sempre una delle quattro sorelle: il TikiTaka Francavilla, regolato grazie alle reti di Diana Santos e la solita Renatinha. In virtù degli scontri diretti favorevoli, comunque, al Pescara basterà non perdere a Lupari con una VIP già qualificata per i playoff scudetto, nell’ultima giornata della Serie A Puro Bio, per avere il primato assicurato anche se il Bitonto dovesse vincere in trasferta contro il Kick Off.

IL CITTA' DI FALCONARA E' TERZO

Negli altri incontri della penultima giornata di regular season, il Città di Falconara sale al terzo posto, complice sì la sconfitta del TikiTaka Francavilla in casa del Bitonto ma grazie anche al 5-1 ottenuto dalle Citizens a San Giovanni Lupatolo contro l'Audace Verona. Il Kick Off passa 10-4 in terra campana e condanna l’Irpinia ai playout. Trasferte da tre punti anche per VIP Tombolo (a Montemesola) e Lazio (nel derby di Fondi), in casa vince il Pelletterie: il 4-3 al Rovigo Orange vale una salvezza, senza passare per i playout e la possibilità di giocarsi un posto nei playoff scudetto all'ultima giornata, in programma però dopo la sosta: prossima settimana (22-23 aprile) spazio alla Final Four di Bisceglie: Lazio-Kick Off (remake della finale del 2019) e proprio Pescara-Bitonto le semi da urlo. Questi i risultati della 25esima giornata: Audace Verona-Città Di Falconara 1-5, Bitonto-Tikitaka Francavilla 2-0, Italcave Real Statte-Vip 1-2, Pelletterie-Rovigo Orange 4-3, Pescara Femminile-Femminile Molfetta 2-0, Psb Irpinia-Kick Off 4-10, Vis Fondi-Lazio 1-3. Classifica: Pescara Femminile 67, Bitonto 65, Città di Falconara 60, TikiTaka Francavilla 58, Kick Off 45, Lazio 37, VIP 31, Pelletterie 28, Rovigo Orange 27, Audace Verona 25, Femminile Molfetta 24, Irpinia 21, Italcave Real Statte 13, Vis Fondi 1.