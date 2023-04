Italfutsal, beffa in Portogallo: i campioni del mondo vincono nel finale

Il pari per certi verso sarebbe potuto perfino andare stretto, figuriamoci la sconfitta. In extremis, a 57 secondi dal suono della sirena, dopo aver fatto tremare i campioni del mondo portoghesi , nella seconda amichevole di Vila do Conte.

MALEDETTA SFORTUNA

Si comincia con una traversa su punizione di Merlim. La risposta del Portogallo è immediata: Pietrangelo salva su Tiago Brito, ripetendosi su Sobral. Di amichevole c’è ben poco, ritmi intensi, occasioni da una parte e dall’altra: Merlim salva sul tiro a botta sicura di Erick, Motta impegna severamente Correia. Scherzi del destino, il primo tempo termina a reti inviolate. Nella ripresa i campioni del mondo di Braz usufruiscono di un calcio di rigore per fallo di Musumeci sul possente Zicky Té, ma Pietrangelo respinge la conclusione dell’ex Napoli Bruno Coelho. Merlim continua la sua persona battaglia col portiere lusitano: stavolta è Edu (entrato nella ripresa al posto di Correia) a negargli la gioia del vantaggio. Sfortunatissima la stella Azzurra: dopo la traversa del primo tempo, arriva un altro legno. Bellarte vuole vincerla e inserisce nuovamente il portiere di movimento: sul giro palla di Merlim, Motta calcia, Edu para e sulla ripartenza André Coelho punisce a porta vuota per il vantaggio lusitano. L’Italfutsal si riversa nella metà campo avversaria: Edu si esalta su Marcelinho, a un secondo dal termine è Pany Varela a sostituirsi al portiere lusitano, negando l’1-1 ancora a Merlim.

BELLARTE OLTRE IL RISULTATO: ITALIA DA APPLAUSI

Massimiliano Bellarte non può che essere soddisfatto: “Il risultato non lo guardiamo neanche - commenta il commissario tecnico -, è stata una partita commovente. Abbiamo voluto mettere il portiere di movimento per provare a vincerla, una decisione non solo mia, ma anche di tutti i ragazzi. Sono sicuro che il loro futuro sia brillante. Ci portiamo a casa una partita che non si può neanche descrivere a livello emozionale: il Portogallo è forte e noi abbiamo dimostrato di non essere così lontani nel nostro percorso di crescita".

PORTOGALLO-ITALIA 1-0 (0-0 p.t.)

PORTOGALLO: Correia, Erick, Afonso, Pany, Zicky, Edu, A. Coelho, Santos, Monteiro, Neves, Kutchy, B. Coelho, Brito, Teixeira, Sobral. Ct Braz

ITALIA: Pietrangelo, Musumeci, Merlim, Motta, Cutrupi, Bellobuono, Yaghoubian, Galletto, Etzi, Pazetti, Isgrò, Liberti, Donin, Cutrignelli, Raguso, Marcelinho. Ct Bellarte

MARCATORI: 19’03’’ st A. Coelho (P)

NOTE: 11’29’’ st rigore sbagliato, Bruno Coelho (P)

AMMONITI: Musumeci (I), Pazetti (I)

ARBITRI: Ruben Santos (POR), Miguel Castilho (POR), José Moreira (POR), CRONO: Tiago Silva (POR)