Il Napoli chiama: nessuno risponde. Magic moment Fortitudo Pomezia

Doveva essere una poltrona per quattro la quartultima giornata di Serie A Energy, ma come il trend di tutta la regular season insegna, è successo l’esatto opposto. Altro che quattro capolista a pari punti : ce n’è una che adesso ha le mani sul primo posto, importantissimo in ottica playoff scudetto. E’ il Napoli Futsal appena passato nelle mani di Cacau, che festeggia nel super Friday Night di Cercola il suo debutto in Italia sotto gli occhi del Cholito Simeone , in tribuna a guardare un’altra battistrada napoletana vincere con un roboante 6-2 lo scontro al vertice col Pescara. Nessuno risponde agli azzurri.

FELDI EBOLI, UNA MALEDIZIONE REAL

I foschi presagi sui competitor del Napoli che si erano manifestati nell’anticipo dell’Olimpus Roma (faticoso 2-2 in rimonta a Pesaro) esplodono a Nocera Inferiore, dove la Feldi Eboli incassa la sua quarta sconfitta stagionale nel derby contro il Real San Giuseppe. Il tabù dei tre precedenti nefasti per le Volpi di Samperi sembrano sparire all’intervallo, con gli ebolitanI avanti 3-2. Un risultato che tale rimane fino a metà ripresa. Ma Cesaroni realizza il 3-3 che rimette tutto in gioco: la mossa del portiere di movimento è super azzeccata da parte di Fausto Scarpitti, Dian Luka a 22” dal termine segna un 4-3 pesantissimo: sia per il Real San Giuseppe che resta in corsa per i playoff, sia per il Napoli che ora ha +4 sulla Feldi, +5 sull’Olimpus Roma, +6 sul Pescara, a tre turni dal termine della regular season più pazza di sempre.

NUCCORINI BATTE IL CINQUE

Negli altri incontri, il Sandro Abate Avellino acciuffa il 3-3 a Dosson: un risultato che in fin dei conti non è malaccio neanche per il Came, un passettino molto importante per entrambe verso i playoff. Chi ora rischia sono i campioni di Coppa Divisione della L84, travolti 8-0 a Pomezia dalla Fortitudo di Nuccorini, una delle squadre più in forma, al quinto successo di fila e di nuovo in zona playoff dopo il successo del Meta Catania nel terzo anticipo col Petrarca. Il Ciampino Aniene può quasi cominciare a pensare alla lotta per l’ottavo posto: il 5-2 inflitto nello scontro salvezza al Monastir vale un +6 sulla zona playout. Pistoia non si è ancora arresa: Berti e soci battono 7-4 il già retrocesso Melilli (che proprio all’andata aveva ottenuto la sua prima e finora unica vittoria in serie A) e possono sperare ancora nei playout, distanti, complici gli altri risultati, ora sei lunghezze.

PLAYOFF E PLAYOUT, TUTTO IN GIOCO

Questi i risultati della quartultima giornata di Serie A New Energy: Napoli Futsal-Pescara 6-2, Italservice Pesaro 2-2, Meta Catania-Petrarca 5-2, Ciampino Aniene-360GG Monastir 5-2, Nuova Comauto Pistoia-Città di Melilli 7-4, Real San Giuseppe-Feldi Eboli 4-3, Fortitudo Pomezia-L84 8-0, Came Dosson-Sandro Abate Avellino 3-3. Classifica: Napoli Futsal 56, Feldi Eboli 5-2, Olimpus Roma* 51, Futsal Pescara 50, Sandro Abate Avellino e Came Dosson 47, L84 42, Fortitudo Pomezia 40, Meta Catania 39, Real San Giuseppe** e Ciampino Aniene 37, Italservice Pesaro 31, 360GG Monastir 26, Petrarca 25, Nuova Comauto Pistoia** 20, Città di Melilli 4. *3 punti di penalizzazione, **un punto di penalizzazione.