Final Four, Kick Off-Bitonto la finale di Coppa Italia al femminile

La classifica di regular season della Serie A Puro Bio rispettata a metà nella Final Four di Bisceglie per la 21esima edizione della Coppa Italia per eccellenza, al femminile. Il Kick Off era davanti alla Lazio e seppur soffrendo doma le coriacee biancocelesti. Chi sovverte il pronostico del campionato è il Bitonto. Un grande Bitonto, la prima a sconfiggere l'imbattuto Pescara capolista della Serie A Puro Bio.

TUTTO NELLA RIPRESA

Nella prima semi della Final Four di Bisceglie, primo tempo a reti inviolate fra Kick Off e Lazio: All Blacks e Aquilotte danno spettacolo in un secondo tempo palpitante: l’uno-due firmato Vanelli-Maite non manda al tappeto la Lazio di Chilelli. Che, nonostante la pesante perdita di Barca, appena rientrata da un lungo infortunio, riapre la gara con Beita. Stegius fa 3-1, Marques rende gli due minuti pieni di pathos, ma il risultato non cambia: finisce 3-2 il remake della finale di Coppa Italia del 2019.

LA PRIMA VOLTA DEL BITONTO

La super semi del PalaDolmen si sblocca dopo appena 33 secondi: ci pensa la solita Lucileia a infiammare Bitonto-Pescara, rispettivamente seconda e prima in campionato. Ma il Pescara risponde subito, pervenendo al pareggio con Aline. Federica Belli ha sui piedi la palla del sorpasso abruzzese, ma fallisce un tiro libero, a conti fatti pesantissimo. Le pugliesi, infatti, fanno la differenza nella ripresa: un’autorete di Verzulli e la sassata di Diana Santos portano il risultato sul 3-1. Dudu Morgado inserisce subito il portiere di movimento, ma il 5vs4 non sortisce l'effetto sperato. Prima finale della sua storia in Serie A Femminile per le ragazze di Marzuoli, a questo punto grandi favorite per alzare la Coppa Italia. Domenica la finale, calcio d'inizio alle 18.15, diretta tv su Sky.

COPPA ITALIA SERIE A PURO BIO

SABATO 22 APRILE

Semifinali – PALADOLMEN

LAZIO-KICK OFF 2-3

PESCARA-BITONTO 1-3

DOMENICA 23 APRILE 2023

FINALE ore 18.15 (diretta Sky Sport)

KICK OFF-BITONTO