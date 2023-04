Final Four, Bitonto balla in Puglia: la Coppa Italia è sua

Il più era stato fatto in semi, battendo l’imbattuta capolista del campionato di Serie A Femminile di Futsal, quel Pescara tanto cara all’abruzzese Marzuoli. Il Bitonto completa l’opera : a Bisceglie sconfigge 5-0 il Kick Off nella finale della ventunesima edizione della coccarda tricolore, la prima assegnata con la formula della Final Four. Una Coppa Italia già conquistata a Porto San Giorgio, ai tempi della Serie A2 Femminile, ma in A è tutta un’altra musica. Orchestrate dal dinamico duo Lucileia-Renatinha , le ragazze pugliesi mostrano la manita a un buon Kick Off, che dura poco più di un tempo prima della inevitabile resa.

LE SCELTE DI MARZUOLI E RUSSO

Sia Riccardo Russo sia Gianluca Marzuoli non rinnegano il loro credo (molto diverso), riproponendo gli stessi starting five delle semifinali, rispettivamente, contro Lazio e Pescara. L’ex Gaby Tardelli, Bortolini, Stegius, Vanelli e Da Costa compongono il 4-0 iniziale del Kick Off. Confermato anche il 3-1 del Bitonto, con Castagnaro fra i pali, Diana Santos, Cenedese, Renatinha e Luciléia come giocatrici di movimento.

INIZIO EQUILIBRATO

Finale subito piacevole in un PalaDolmen gremito in ogni ordine di posto, circa duemila spettatori, tinto principalmente di neroverde, i colori del Bitonto, un paesino di 60000 abitanti che dista da Bisceglie appena una mezzoretta: Renatinha perde una sanguinosa palla nella propria metà campo, Stegius s’invola a campo aperto senza trovare la porta, dall’altra parte un tocco ravvicinato ma decentrato di Cenedese finisce sull’esterno della rete. Il Bitonto fa la gara, utilizzando spesso Castagnaro come portiere di movimento ma il Kick Off tutto è, fuorché la vittima sacrificale.

ATTENTI A QUELLE DUE

La finale si sblocca a 6’14 dal duplice fischio: la qualità del dinamico duo Lucileia e Renatinha è enorme: le due ripartono, scambiano, si trovano, assist della brasiliana, tocco vincente della Azzurra: 1-0. Il Kick Off c’è, però: Vanelli sfiora il pari con una rasoiata fuori di un nonnulla. La ripresa, però, si riapre di nuovo con quelle due. E’ praticamente un copia e incolla del primo gol, stavolta l’assist è di Renata e il gol di Lucileia, ma la sostanza è la stessa. Gaby Tardelli nega il 3-0 a Diana Santos, imitata però da una super Castagnaro su Vanelli, la migliore delle milanesi.

GAME OVER

A metà ripresa i giochi si chiudono: giro palla del Bitonto con Castagnaro che sale a metà campo, palla a Mansueto che calcia in porta, Renatinha ci mette il piede, spiazzando di fatto Tardelli: è 3-0. Russo si gioca subito la carta del 5vs4, alternando Maite e Bortolin come portiere di movimento. La mossa (della disperazione) non paga, per due motivi: Bianca Campagnaro è un muro invalicabile, il Kick Off sbaglia un corner, e per Lucileia è un giochetto raccogliere il pallone vacante e segnare a porta vuota. Nel finale la fuoriclasse brasiliana mette il punto esclamativo su una prestazione monstre, portandosi a casa il pallone per il suo hat trick. Finisce 5-0, la festa del Bitonto può iniziare.

KICK OFF-BITONTO 0-5 (0-1 p.t.)

KICK OFF: Tardelli, Bortolini, Stegius, Vanelli, Da Costa, Ghilardi, Di Lonardo, Negri, Violi, Bovo, Maite, Brugnoni. All. Russo

BITONTO: Castagnaro, Santos, Cenedese, Renatinha, Luciléia, Nicoletti, Pezzolla, Divincenzo, Mansueto, Pernazza, Errico, Tempesta. All. Marzuoli

MARCATRICI: 13'47'' p.t. Renatinha (B), 1'52'' s.t. Luciléia (B), 7'38'' Renatinha (B), 12'35'' Luciléia (B), 17'10'' Luciléia (B)

AMMONITE: Stegius (K)

ARBITRI: Nicola Manzione (Salerno), Chiara Perona (Biella), Martina Piccolo (Padova) CRONO: Paolo De Lorenzo (Brindisi)

COPPA ITALIA SERIE A PURO BIO

SEMIFINALI

LAZIO-KICK OFF 2-3

PESCARA-BITONTO 1-3

FINALE

KICK OFF-BITONTO 0-5