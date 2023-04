Napoli e Pescara Femminile, le regular season di futsal sono vostre

CACAU, TRE SU TRE

Al Napoli Futsal basta una giornata in meno rispetto al termine della regular season per chiudere i conti, in ottica primato. La squadra di Cacau, al terzo successo in altrettante partite da quando è arrivato in Italia, regola 6-4 la Fortitudo Pomezia e blinda il primo posto, importante nella postseason perché farà disputare agli azzurri tutte le partite decisive in casa. Dietro è bagarre. L’Olimpus Roma trova l’isola del tesoro: passa 5-2 a Sestu e complice il k.o. della Feldi a Pesaro balza al secondo posto. Al terzo ora c’è il Pescara di Despa, che si aggiudica lo SkyMatch contro il Real San Giuseppe. La sorprendente sconfitta (6-3) della L84 contro il già retrocesso Pistoia è ininfluente: neroverdi per la prima volta ai playoff.

PLAYOFF SCUDETTO, MANCA SOLO UN POSTO

A 40’ effettivi dal termine del campionato, l’ultimo posto disponibile per la postseason a forti tinte tricolori attualmente è tornata in mano al Meta Catania, che sfrutta il derby col Melilli (vinto 11-2) per prendere punti a tutti i competitor. In coda, invece, il capitolo salvezza è tutt’altro che scritto, visto che l’Italservice Pesaro vince e, tranne un Ciampino Aniene salvo grazie al 5-3 contro Avellino e un'eventuale migliore differenza reti negli scontri diretti contro tutte le dirette concorrenti, tiene le altre col fiato sospeso. Un po’ come il Petrarca, che sbanca Dosson e torna prepotentemente in corsa per i playout, vista la sconfitta del Monastir. Questi i risultati del penultimo turno di Serie A New Energy: Meta Catania-Città di Melilli 11-2, Italservice Pesaro 7-2, Napoli Futsal-Fortitudo Pomezia 6-4, Real San Giuseppe-Futsal Pescara 4-9, Nuova Comauto Pistoia-L84 6-3, 360GG Monastir-Olimpus Roma 2-5, Came Dosson-Petrarca 1-7, Ciampino Aniene-Sandro Abate 5-3. Classifica: Napoli Futsal 62, Olimpus Roma* 57, Futsal Pescara 56, Feldi Eboli 55, Sandro Abate Avellino e Came Dosson 47, L84 45, Meta Catania 42, Ciampino Aniene, Fortitudo Pomezia e Real San Giuseppe** 40, Italservice Pesaro 37, 360GG Monastir 29, Petrarca 28, Nuova Comauto Pistoia** 23, Città di Melilli 4. *tre punti di penalizzazione, **un punto di penalizzazione.

PESCARA FEMMINILE, SI SCRIVE PARI MA SI LEGGE VITTORIA

Degno finale del più appassionante dei film thrilling, invece, in Serie A Femminile. L’imbattuta capolista Pescara ripresa sul 3-3 a Lupari a 50” dal termine, pareggia con la VIP e viene agganciata in classifica dal Bitonto (12-2 col Kick Off nel remake dell’ultima finale di Coppa Italia) ma vince la regular season in virtù degli scontri diretti favorevoli nei confronti delle neroverdi. Questi i verdetti dopo l’ultimo turno: Falconara e Francavilla (terza e quarta) ai playoff scudetto insieme a Kick Off, Lazio, VIP e quel Pelletterie che perde a Molfetta (che si salva col 3-2) ma resta comunque ottavo. Audace Verona-Irpinia il playout per la permanenza in categoria. Questi i risultati dell’ultimo turno della Serie A PuroBio: Tikitaka Francavilla-Audace Verona 3-1, Kick Off-Bitonto 2-12, Città Di Falconara-Italcave Real Statte 4-1, Femminile Molfetta-Pelletterie 3-2, Vip-Pescara Femminile 3-3, Lazio-Psb Irpinia 4-4, Rovigo Orange-Vis Fondi 3-4. Classifica: Pescara Femminile e Bitonto 68, Città di Falconara 63, TikiTaka Francavilla 61, Kick Off 45, Lazio 38, VIP 32, Pelletterie 28, Rovigo Orange e Femminile Molfetta 27, Audace Verona 25, Irpinia 22, Italcave Real Statte 13, Vis Fondi 4.